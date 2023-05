Em Cannes, Jane Fonda lembrou que há 50 anos não havia diretoras... e entregou o prêmio a uma mulher

CANNES - Jane Fonda veio ministrar uma master class na sexta-feira, 26. Na noite de sábado, entregou a Palma de Ouro do 76º Festival. Lembrou sua primeira vez em Cannes, em 1963. Há 50 anos! “Não havia mulheres diretoras. Este ano foram sete na competição. Estamos avançando, mas é preciso mais.”

E a Pkok. Jane Campion e Julia Ducourneau, que integrou o júri deste ano, presidido pelo diretor sueco Ruben Ostlund.

Duas vezes vencedor da Palma num prazo de cinco anos, por The Square e Triângulo da Tristeza, Ostlund é um provocador. Seu primeiro laureado recebeu no Brasil o título de A Arte da Discórdia. Havia temor, desconfiança pelo que ele poderia premiar.

Director Justine Triet holds up her Palme d'Or award for the film "Anatomie d'une chute" (Anatomy of a Fall) during the closing ceremony of the 76th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 27, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Embora tenha esquecido os grandes italianos – Marco Bellocchio, Nanni Moretti -, Ostlund e seu júri saíram-se melhores do que a encomenda. Premiaram o extraordinário ator de Wim Wenders em Perfect Days, Koji Yakusho, deram o prêmio de direção ao vietnamita Tran Anh Hung, por La Passion de Dodi Boufflant, o Grand Prix a Jonathan Glazer, por sua adaptação do livro de Martin Amis, Zona de Interesse – vencedor do prêmio da crítica -, e o prêmio do júri para o Aki Kaurismaki de Folhas Mortas.

E fizeram história premiando Justine. Uma mulher acusada de matar o marido – ele caiu ou foi empurrado na escada. A Anatomia de Uma Queda vira anatomia de um casamento. Talvez somente Ingmar Bergman, nas suas Cenas de Um Casamento, tenha alcançado essa profundidade (e grandeza estética).

