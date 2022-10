Em julgamento, testemunha detalha como foi assédio de Kevin Spacey

Continua após a publicidade





A primeira testemunha do julgamento civil em que Kevin Spacey é acusado de ter praticado assédio sexual contra um jovem de 14 anos em meados da década de 1980 declarou na sexta-feira, 7, que Spacey teve um incidente similar com ele anos antes.

Andrew Holtzman foi intimado a testemunhar pelos advogados do ator Anthony Rapp, que pede 40 milhões de dólares em indenização por danos psicológicos que ele alega ter sofrido como resultado de um encontro com Spacey depois de uma festa em 1986.

Kevin Spacey interpretava o político Frank Underwood em 'House of Cards'.

Rapp, 50, começou a dar seu testemunho na sexta-feira, mas o juri foi liberado para almoçar depois de um período de vários minutos em que Rapp forneceu informações biográficas sobre si mesmo. As acusações de Rapp, que se tornaram conhecidas pela primeira vez em 2017, foram as primeiras de uma série de acusações que mancharam a carreira de Spacey, que enfrenta múltiplas acusações por conduta sexual inapropriada.

À época, Spacey estava protagonizando o thriller político House of Cards, da Netflix. Ele também é conhecido por seu papel no filme Beleza Americana, vencedor do Oscar de 1999.

Quando era adolescente, Rapp atuou em filmes como Uma Noite de Aventuras (1987). Depois foi parte do elenco original de Rent, da Broadway, e hoje é um ator regular em Star Trek: Discovery.

Durante suas declarações de abertura na quinta-feira, 6, os advogados de Rapp disseram a um juiz federal em Manhatan que demonstrariam que Spacey investiu sobre Rapp, lhe deitou em uma cama de seu apartamento e se deitou sobre ele antes que Rapp pudesse se libertar e escapar do apartamento. À ocasião, Spacey tinha 26 anos.

Holtzman, agora com 68 anos, testemunho que estava trabalhando em seu escritório na companhia de teatro do New York Shakespeare Festival no verão de 1981 quando Spacey entrou e se sentou em uma mesa vazia.

Holtzman afirmou que Spacey não disse nada ao entrar no escritório com uma jaqueta jeans e uma bolsa de couro, mas lembrou de conhecê-lo porque já havia visto sua foto em um programa da peça Henrique IV, em que Spacey se apresentava na época.

Ao encerrar a chamada telefônica, Holtzman se levantou e Spacey, que estava excitado, o cercou, agarrando-o pela virilha e o colocando sobre a mesa. “O que você está fazendo? Me solta!”, teria dito a Spacey. “Podia sentir sua ereção no meu corpo”, disse Holtzman.

Minutos depois, Spacey lhe soltou, pegou sua jaqueta e bolsa e deixou rapidamente o escritório, acrescentou Holtzman. “Fiquei triste”, disse. Ao ser interrogado por um advogado de Spacey, de 63 anos, lhe foram mostradas seis páginas do programa de Henrique IV. Holtzman disse que não viu a fotografia de Spacey.