Em noite chuvosa, astros de 'Gatsby' brilham em Cannes

O Festival de Cannes evocou os "loucos anos 20" na quarta-feira, com a glamorosa estreia de "O Grande Gatsby", de Baz Luhrmann, com direito a dançarinas com trajes de época sobre o tapete vermelho, e guarda-chuvas por causa do mau tempo. Nicole Kidman, integrante do júri deste ano em Cannes, chegou ao Grand Théâtre Lumière com um vestido branco-fosco enfeitado de flores bordadas. "Vou explodir! Estou me sentindo a Mary Poppins", brincou a atriz. Ela e outros oito integrantes do júri presidido por Steven Spielberg decidirão, ao final de 12 dias de festival, qual filme receberá a cobiçada Palma de Ouro. "Gatsby" não está na competição oficial, e sua escolha para a abertura do festival surpreendeu muita gente, já que normalmente Cannes começa com uma pré-estreia mundial. O elenco -incluindo Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan, vestindo um vestido rosa decotado- atraiu muita atenção do público que se aglomerava no local. Dentro do cinema, e longe da chuva, Spielberg foi aplaudido de pé antes de apresentar o júri. "Espero me surpreender, espero me comover", disse ele, referindo-se aos 20 filmes da competição oficial. (Reportagem adicional de Alexandria Sage)