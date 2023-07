Emmy 2023: onde assistir aos principais indicados em streaming?

A maior premiação da TV já tem seus indicados. No entanto, a cerimônia do Emmy 2023 só acontece no dia 18 de setembro em Los Angeles. Até lá, as produções que concorrem à estatueta podem ser vistas no streaming. Então prepara o checklist: os “atrasados” do Emmy encontram as séries indicadas em plataformas como Netflix, HBO Max e AppleTV+.

A expectativa foi alta para a divulgação da lista nesta quarta-feira, 12. Em transmissão ao vivo no YouTube, a Academia liberou as relação dos concorrentes. O campeão foi Succession, da HBO Max, com 27 nomeações. A série que conta a história da Família Roy é seguida por The Last of Us, com 24 e The White Lotus, com 23 indicações.

Veja onde assistir aos indicados nas categorias mais esperadas do Emmy 2023:

Melhor série de drama

Melhor série de comédia

A lista com outras categorias, inclusive técnicas, está no site do Emmy.