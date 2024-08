Entenda por que entrevista antiga de Julia Roberts viralizou após ‘É Assim que Acaba’; veja vídeo

Acontece que É Assim que Acaba é um filme com um assunto nada leve, com foco em um caso de violência doméstica. E enquanto a divulgação de Blake tem sido considerada “em desconexão” com a seriedade do filme, fãs encontraram e circularam nas redes uma antiga entrevista de Julia Roberts, se colocando de forma bem mais séria em uma entrevista sobre Dormindo com o Inimigo - longa de 1991 com temática semelhante.

A declaração de Julia Roberts, dada em entrevista a Bobbie Wygant, aconteceu quando a atriz tinha apenas 24 anos. Questionada sobre o que faria se vivenciasse um caso de violência doméstica, a atriz foi séria em sua resposta: “Eu não saberia dizer. Não consigo nem imaginar estar em uma situação tão horrível, não está na minha capacidade de compreensão”.