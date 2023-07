Escultura de ‘Beetlejuice’ é roubada do set de Tim Burton

A gravação de Beetlejuice 2, sequência do clássico de 1988, teve um imprevisto surpreendente. Segundo a polícia de Vermont, duas peças foram levadas do set – incluindo uma obra já conhecida pelo público.

No Twitter, as autoridades de Vermont anunciaram o desaparecimento de uma icônica escultura que ganha vida no longa original. “Nós tentamos dizer o nome dessa estátua roubada três vezes, mas ela não voltou!”, brincou o tuíte. Em seguida, consta a informação de que um poste com uma abóbora no topo também desapareceu do set.

Não está claro se a estátua é exatamente a mesma ou uma réplica da peça do primeiro Beetlejuice. A obra, que pesa cerca de 70 quilos, desapareceu entre o final da tarde de 13 de julho e a manhã da última segunda-feira, 17.

