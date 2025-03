Especialistas analisam premiação do Oscar 2025; acompanhe ao vivo

'Ainda Estou Aqui' ganhou o primeiro Oscar do Brasil na premiação Foto: Frederic J. Brown / AFP

A cerimônia do Oscar 2025 aconteceu na noite deste domingo, 2, e trouxe momentos históricos para o cinema brasileiro, com Ainda Estou Aqui conquistando a estatueta de Melhor Filme Internacional – o primeiro Oscar do Brasil. O longa de Walter Salles também concorreu a Melhor Filme e Melhor Atriz, categorias vencidas por Anora e Mikey Madison.

