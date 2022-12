Estes 30 filmes já estiveram entre os piores de todos os tempos

ASSOCIATED PRESS - Os filmes abaixo já foram considerados como parte dos piores de todos os tempos pelo site Rotten Tomatoes.

30. Mata-me de Prazer (Killing Me Softly) (2002)

O diretor americano Chen Kaige, descendente de chineses, é bastante conhecido. Farewell My Concubine, dirigido por Kaige, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes de 1993. Kaige também recebeu reconhecimento por seu filme de 2002 Juntos. Infelizmente, Killing Me Softly foi um fracasso completo. O thriller sensual, estrelado por Heather Graham, Joseph Fiennes e Natascha McElhone, sofre de diálogos ruins e reviravoltas ultrajantes na trama. Seria melhor você ver os filmes estrangeiros de Kaige se não quiser desperdiçar quase duas horas de sua vida.





29. Um Tira Sem Vergonha (A Low Down Dirty Shame) (1994)

O título deste filme horrível, A Low Down Dirty Shame, é apropriado. Keenen Ivory Wayans resolveu o problema por conta própria com esta produção, atuando como diretor, escritor e estrela. Se você tomar a lamentável decisão de assistir ao filme, provavelmente pensará consigo mesmo depois: “que pena”. Wayans dirigiu alguns filmes de sucesso ao longo dos anos, como White Chicks, Scary Movie e In Living Color, mas ficou aquém deste. Wayans interpreta Andre Shame, um detetive cuja perseguição a um traficante o deixou em um beco sem saída. O filme é prejudicado pelo uso ofensivo de câmera lenta e carece do humor pelo qual os Wayans são conhecidos. Há uma razão pela qual o Rotten Tomatoes deu a este filme uma pontuação de 0%.





28. Bolero: Uma Aventura em Êxtase (1984)

Bolero não é um dos muitos filmes que o público gosta, mas os críticos não gostam. É óbvio que nem mesmo Bo Derek conseguiu salvar essa abominação com 17% de audiência. Bolero, um filme dirigido por John Derek, se passa na década de 1920 e é sobre uma jovem que está tentando perder a virgindade. Lida (Bo Derek) conhece um xeque marroquino e um toureiro espanhol em sua viagem. Infelizmente para Lida, seu namorado espanhol sofre uma lesão da qual homens de todo o mundo sentirão instantaneamente a angústia. Bo não estava no seu melhor durante esse tempo.





27. Mente Obsessiva (Homecoming) (2009)

De Volta ao Lar, dirigido por Morgan J. Freeman - não aquele Morgan Freeman - conta uma história muito comum. Shelby (Mischa Barton) e Mike (Matt Long) eram o casal ideal no ensino médio. Mike era o grande quarterback e Shelby era a rainha do baile. Mike parte para a Northwestern University, mas quando volta para casa no Natal com seu novo amor, Elizabeth, as coisas mudam drasticamente. Shelby está determinada a tornar a vida de Elizabeth miserável para ter seu ex de volta, e o que acontece a seguir é previsível demais. A atuação é fraca, a ação é fraca e a história é desleixada. Abandonar o regresso a casa.





26. Highlander 2: A Ressurreição (Highlander II: The Quickening) (1991)

O filme Highlander de 1986, estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery, foi bastante bom. Suas travessuras bobas podem não ter agradado a todos, mas alguns gostaram justamente por causa desses momentos. Russel Mulcahy, o diretor, lamentavelmente decidiu criar uma sequência cinco anos depois. Em Highlander II: The Quickening, Connor MacLeod, interpretado por Lambert, tem a tarefa de salvar a Terra da aniquilação. Quase todo o ozônio sobre a Terra desapareceu no ano de 2024. Como resultado, MacLeod auxilia na construção de um escudo para proteger a Terra. Mesmo para aqueles que adoravam o primeiro Highlander, Highlander II é impossível de assistir por causa dos saltos no tempo, efeitos especiais ridículos e atuação horrível.

25. O Quarto dos Esquecidos (The Disappointments Room) (2016)

A Sala das Decepções sempre foi a pior decepção da sala, independentemente de onde fosse vista - seja em um teatro ou no conforto de sua casa. Dana, uma arquiteta que se mudou para uma casa de campo com o marido e o filho, é interpretada pela deslumbrante Kate Beckinsale. Dana começa a ter sonhos horríveis e visões inexplicáveis ??depois que eles se mudam para sua nova casa. Seu esposo acredita que ela é louca porque não consegue entender o que ela afirma ver. Embora afirme ser um thriller, este filme é tudo menos isso. Embora Beckinsale tenha uma atuação respeitável, o resto do filme é absolutamente inútil.





24. Os Embalos de Sábado Continuam (Staying Alive) (1983)

Quem decidiu que seria uma boa ideia criar uma continuação de Os Embalos de Sábado à Noite? John Travolta voltou como Tony Manero seis anos após a popularidade do filme. Manero não está se concentrando na cena da dança desta vez. Em vez disso, ele está focado em ter sucesso na Broadway. Staying Alive, de Sylvester Stallone, que ele também escreveu e dirigiu, faz inúmeras tentativas de replicar o encanto de seu antecessor, mas acaba fracassando. O enredo é confuso, não tão divertido quanto o original e um tanto embaraçoso.





23. Olha Quem Está Falando Agora! (Look Who’s Talking Now) (1993)

John Travolta em filmes consecutivos… dificilmente o melhor visual para a estrela. Para começar, Travolta e a co-estrela Kirstie Alley não se dão bem. Dado que os dois são casados ??no filme, há uma preocupação. Desta vez, Rocks e Daphne (dublado por Danny DeVito) são adotados por James (Travolta) e Mollie (Alley) (Diane Keaton). Os cachorros lutam durante o filme, mas James e Mollie não conseguem ouvir a conversa dos cachorros. Realmente, precisamos gastar nosso tempo assistindo a uma história sobre dois cachorros e dois atores desinteressados? Não.

22. Mac - O Extraterrestre (Mac and Me) (1988)

O que o Rotten Tomatoes tem a dizer sobre este filme? Bem: “Um alienígena tentando escapar da NASA faz amizade com um menino em uma cadeira de rodas.” Claramente, a própria mensagem que eles querem insinuar é que essas fraudes ET não deveriam ter sido feitas.

21. Redline: Velocidade sem Limites (Redline) (2007)

Imagine Redline como a série Velozes e Furiosos de um homem pobre. Natasha, uma talentosa cantora, entusiasta de automóveis e excelente motorista, é interpretada por Nadia Bjorlin. Natasha eventualmente se junta a uma roupa de corrida de arrancada não autorizada. Natasha é escolhida para operar veículos de alto padrão nessas corridas arriscadas devido à sua aptidão como motorista. Infelizmente, os próprios veículos são o único aspecto deste filme que vale a pena prestar atenção. O enredo é fraco e é óbvio que o autor queria destacar os veículos e as mulheres em vez de fornecer uma história convincente. Ah, e enquanto eles estavam filmando, um Enzo Ferrari foi destruído; evite-os apenas por sua exibição ultrajante de desdém.





20. Cabana do Inferno (Cabin Fever) (2016)

Pare-me se você já ouviu isso antes: “Recém-saído da faculdade, cinco amigos enfrentam os horrores…” Sim, é simplesmente outro filme de terror sobre jovens adultos em uma viagem à floresta. Cinco amigos são seguidos no romance Cabin Fever, de Eli Roth, enquanto tentam fugir para sua cabana. Eles não sabem que um vírus comedor de carne está escondido dentro das paredes da cabana, pronto para atacá-los. Diversão! O remake é terrível. A equipe de cosméticos merece todos os elogios que posso reunir; trabalho fantástico, mesmo que você tenha me deixado enjoado.

19. Conspiração (Shadow Conspiracy) (1997)

Tanto os críticos quanto os espectadores casuais concordam que este filme é horrível. Shadow Conspiracy é uma história sobre um plano de assassinato estrelado por Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton e Stephen Lang. Sheen interpreta Bobby Bishop, o assistente do presidente dos Estados Unidos. Bishop finalmente fica cara a cara com um homem chamado Pochenko. Pochenko informa Bishop sobre o plano de assassinato do presidente, pois está ciente disso, colocando Bishop em perigo. Embora a história inicialmente não pareça tão ruim, o filme em si é horrível. A história em si é confusa e ridícula, e os atores não parecem se importar com suas atuações. Passar.





18. 3 Vezes em Apuros (3 Strikes) (2000)

Três rebatidas e você está fora do beisebol. Infelizmente, o título deste filme é totalmente apropriado. 3 Strikes, dirigido e escrito por DJ Pooh, é sobre um homem que tem duas greves em sua ficha criminal; um terceiro ataque resultaria em 25 anos de prisão perpétua. Depois de alguns minutos vendo esta apresentação, você estará pensando consigo mesmo: “Estou fora”. O enredo deste filme é absolutamente irracional. Depois de cumprir uma segunda pena, Rob Douglas (Brian Hooks) é libertado da prisão e apanhado por um amigo. O único problema é que seu amigo decidiu atirar em alguns policiais enquanto dirigia um veículo roubado. E com isso, Douglas agora está escapando da captura. Este filme deveria ser uma comédia, mas honestamente? Não há do que rir.





17. Dois Contra o Oeste (Wagons East!) (1994)

Uma lenda, John Candy. Infelizmente, ser uma lenda não o protege de ocasionalmente apresentar um desempenho abaixo da média. Wagons East, estrelado por Candy! grande momento errou o alvo. O filme, que se passa no Velho Oeste, é centrado em um grupo de colonos que estão fartos de como as coisas estão agora. Os colonos decidem que desejam voltar para o Oriente depois de conhecer um cowboy. Mesmo Candy é incapaz de resgatar essa sátira que desperdiça tempo. Infelizmente, a última aparição de Candy na tela apresenta o emblema da parte de James Harlow, um mestre de carroças alcoólatra. Pode parecer impossível, mas Candy parecia sem graça neste filme.





16. O Pestinha (Problem Child) (1990)

Embora Problem Child não seja, sem dúvida, um filme fantástico, não é tão ruim quanto essa classificação pode sugerir. O filme é sobre um garoto problemático, como o título sugere. Junior, interpretado por Michael Oliver, é o personagem principal do filme. Ele é uma criança ruiva que é adotada por Ben (John Ritter). Junior é uma ameaça, e isso é um eufemismo. Ele estabelece uma amizade por correspondência com The Bow Tie Killer, um assassino em série, e é frequentemente o culpado por quaisquer eventos negativos que ocorram na comunidade. Problem Child, que também é estrelado por Gilbert Gottfried, não é engraçado o suficiente para merecer uma segunda exibição.

15. Retorno à Lagoa Azul (Return to the Blue Lagoon) (1991)

Brooke Shields teve uma atuação de destaque em A Lagoa Azul em 1980. A continuação de 1991 não foi aclamada por seu brilho, portanto, a expectativa era modesta. Duas crianças e um adulto, Sarah Hargrave, são deixados em uma ilha nesta sequência insatisfatória (Lisa Pelikan). Tragicamente, Sarah morre logo depois, deixando as crianças sozinhas. Na ilha, Lilli (Milla Jovovich) e Richard (Brian Krause) criam uma família e finalmente se apaixonam. Como o original, o sucesso desta sequência depende de sua atratividade e arredores deslumbrantes. Mas nenhum desses elementos pode tornar este filme divertido.

14. The Nutcracker in 3D (2013)

Um balé bem conhecido é O Quebra-Nozes. A impressionante obra ganhou popularidade em todo o mundo desde 1892. Infelizmente, O Quebra-Nozes em 3D desgraçou o venerável balé que usa a conhecida partitura de Tchaikovsky. 3D é um péssimo “trabalho”. Ficarei chocado se você conseguir localizar pelo menos uma pessoa, seja ela de 7 ou 50 anos, que tenha gostado deste filme. As crianças não gostaram, os pais dormiram enquanto usavam seus óculos 3D e a equipe do teatro aconselhou os espectadores a evitá-lo. Incrivelmente uma perda de tempo.





13. London Fields: Romance Fatal (London Fields) (2018)

London Fields, uma adaptação cinematográfica do livro best-seller de Martin Amis com o mesmo nome de 1989, não consegue capturar a beleza encontrada nas páginas do livro. Nicola Six, interpretada por Amber Heard, é uma personagem atormentada por visões de sua morte iminente - e uma particularmente sombria. Seis depois tem conexões com três outros homens, um dos quais ela sabe que a matará. Infelizmente, nem mesmo Billy Bob Thornton pode transformar isso em um filme assistível. Ao contrário do romance, o filme se arrasta e perde o foco logo em seguida. Leia o romance em vez de ver o filme se realmente quiser tirar o máximo proveito dessa narrativa.





12. Stratton: Forças Especiais (Stratton) (2017)

Muitos fatores contribuem para a qualidade de um filme ruim, e Stratton tem alguns deles. Stratton, dirigido por Simon West, acaba sofrendo com um elenco sem brilho, cenários pouco inspiradores e uma narrativa abaixo da média. O filme segue uma narrativa muito comum em que um agente experiente tenta encontrar um grupo terrorista. Dominic Cooper, que interpreta o papel-título, personifica tudo o que há de errado com o filme. O desempenho de Cooper como John Stratton é pouco inspirado, desinteressante e normal, assim como este aspirante a filme de James Bond.





11. Os 6 Ridículos (The Ridiculous 6) (2015)

A Netflix, sem dúvida, gostaria de não ter feito este filme. O primeiro filme feito como resultado do acordo Adam Sandler/Netflix é uma comédia de faroeste chamada The Ridiculous 6. O elenco da comédia de Sandler, que também inclui Terry Crews, Luke Wilson, Rob Schneider, Jon Lovitz, Jorge Garcia e Taylor Lautner , é quem é quem de atores conhecidos (compreendendo os seis). Havia alguma esperança de que o filme de Sandler fosse divertido porque tantas celebridades estavam participando. Infelizmente, acabou sendo desorganizado, vergonhosamente insultuoso e completamente sem graça. The Ridiculous 6 é um filme que todo mundo quer esquecer, não outra adição agradável à discografia de Adam Sandler.





10. Crimes Obscuros (Dark Crimes) (2016)

Faz sentido que Jim Carrey seja conhecido por suas performances bem-humoradas, mas ele é muito mais do que isso. Carrey consegue lidar com personagens mais sombrios e se esforça para destacar sua atuação em Dark Crimes. Carrey interpreta Tadek, um policial que é arrastado para uma teia sinistra de enganos, perigos e crimes. Infelizmente, o filme nunca explora totalmente seu enredo intrigante. Não há emoção suficiente na trama porque ela se move lentamente. Carrey teve um desempenho decente, mas não excepcional. No final, este thriller é tudo menos emocionante.





9. Tubarão 4 - A Vingança (Jaws: The Revenge) (1987)

Vamos apenas dar uma olhada em quão absurda é a etiqueta deste filme: “A viúva do chefe Brody acredita que sua família está sendo deliberadamente alvo de outro tubarão em busca de vingança”. Você não diz! É possível que um tubarão atinja propositadamente uma família? UAU! Este filme de Jaws fez com que os espectadores procurassem a saída mais próxima, o que é incomum para uma franquia que fez milhões de pessoas temerem o oceano. Ataques de tubarão mais sangrentos são a única coisa que resultou deste filme.





8. The Last Days of American Crime (2020)

O slogan de The Last Days of American Crime soa como o anti-Purge: “Dois homens e uma mulher planejam o assalto do século antes que um sinal transmitido pelo governo elimine o crime para sempre”. Em vez de um sinal de transmissão do governo anunciando que todo crime é legal até o amanhecer, este anuncia que o crime será banido para sempre. Tedioso? Sim. Alguns anos no futuro, o governo americano está farto de crimes e terrorismo. Isso conclui a história. As cenas de ação de The Last Days of American Crime são menos interessantes do que o recluso mais dedicado do mundo. Sim, o filme é muito ruim.





7. Os Pilantras (Gold Diggers) (2003)

As férias da Chevy Chase’s National Lampoon e seus sucessores foram fantásticos. Infelizmente, Gold Diggers da National Lampoon é um fracasso completo. No filme, Will Friedle interpreta Calvin e Chris Owen interpreta Leonard. Esses dois fracassados bolam um esquema para casar duas irmãs velhas e ricas. Quando as irmãs falecem, Calvin e Leonard pensam que herdarão seu dinheiro, mas as irmãs têm outras ideias. Sem o conhecimento dos perdedores, as irmãs planejam assassinar os homens para receber o dinheiro do seguro de vida, embora sejam pobres. Não se preocupe, o filme é exatamente tão bobo quanto parece. Neste lixo, não há riso a ser encontrado.

6. Bebês Geniais 2: Super Bebês (Superbabies: Baby Geniuses 2) (2004)

Acho difícil ver como alguém poderia achar divertido um filme sobre bebês falantes. Além disso, como no mundo o primeiro filme conseguiu atrair um público grande o suficiente para justificar uma continuação? Em Superbabies: Baby Geniuses 2, uma equipe de crianças brilhantes se une para enfrentar um vilão. O magnata da mídia, interpretado por Jon Voight, está empenhado em influenciar a mente das crianças. Como um bando de bebês pode impedir um homem adulto de realizar seu plano maligno? Tanto você quanto eu não temos interesse em saber a resposta. Este filme tem uma classificação de 0% no Rotten Tomatoes por um motivo.

5. Pinóquio (Pinocchio) (2002)

Este filme italiano, dirigido por Roberto Benigni, nunca deveria ter sido lançado. É alarmante que alguém tenha achado uma boa ideia dar vida a Pinóquio, já que a figura já é perturbadora. O papel-título no Pinóquio de Benigni é interpretado pelo próprio diretor. Sim, um adulto careca retrata um menino. O filme não é apenas incrivelmente assustador, mas também dolorosamente monótono. É muito intrigante como um diretor e ator com uma indicação ao Oscar e uma vitória podem criar um trabalho tão horrível.

4. Gotti: O Chefe da Máfia (Gotti) (2018)

Como uma história sobre a vida de John Gotti é tão completamente deturpada? Gotti, um filme de 2020 dirigido por Kevin Connolly (E de Entourage), é um dos piores filmes de gangster que você verá (se você se sujeitar a esse tipo de punição). Você nunca será capaz de esquecer o icônico mafioso interpretado por John Travolta. Durante toda a duração do filme, você só poderá assistir a Travolta, portanto não estará totalmente envolvido na trama. Além de deixar Travolta com cabelos grisalhos, não parecia haver nenhuma tentativa de alterar sua aparência. Gastar cinco minutos lendo a Wikipedia vai te ensinar mais sobre Gotti do que quase duas horas assistindo a este filme.





3. As Mil Palavras (A Thousand Words) (2012)

Não há dúvida de que Eddie Murphy é um dos melhores comediantes de todos os tempos. Então, você poderia explicar por que alguém removeria principalmente sua voz de um filme? Em A Thousand Words, a vida de uma árvore determina quanto tempo Murphy viverá. Cada vez que ele fala, uma folha da árvore cai. A morte do personagem de Murphy ocorrerá quando todas as folhas caírem. Sim, é uma ideia intrigante. A presença de Murphy na tela seria inútil se ele fosse silenciado. Mesmo que este não seja o pior filme que você já viu, você não deve desperdiçar voluntariamente horas de sua vida assistindo a um Eddie Murphy atenuado.

2. Uma Chamada Perdida (One Missed Call) (2008)

One Missed Call, um filme de Eric Valette, oferece uma premissa um pouco intrigante. Um pequeno número de pessoas ouve uma mensagem de voz, mas a voz do outro lado é bastante inesperada - é a voz delas. Como isso é possível? Ninguém está ciente. Seus eus futuros continuam a narrar suas mortes em mensagens de voz, incluindo o dia, hora e método precisos de falecimento. Mesmo que o enredo pareça bastante intrigante, o filme infelizmente falha. O relógio não é nada assustador, o que é decepcionante, dado o potencial para esta história de terror. Este filme misterioso precisa realizar um último encantamento e desaparecer.





1. Dupla Explosiva (Ballistic: Ecks vs. Sever) (2002)

Este é, sem dúvida, um daqueles casos em que o título de um filme é tão peculiar que você pode dizer imediatamente que vai ser um fracasso. Ballistic: Considerando suas estrelas e premissa, Ecks vs. Sever é incrivelmente horrível. No filme, Lucy Liu interpreta Sever e Antonio Banderas interpreta Ecks. Sever é um agente renegado do DIA, enquanto Ecks é um agente do FBI. Os dois agentes estão em desacordo há muito tempo, mas são obrigados a trabalhar juntos para impedir uma ameaça maior. As cenas de ação neste filme são terrivelmente dolorosas. A narrativa é um desastre, a violência está fora de controle e há muitos buracos na trama para contar.