Fã compra casa famosa do filme ‘Os Goonies’ avaliada em US$ 1,7 milhão

AP - Um agente imobiliário da casa vitoriana apresentada no filme Os Goonies em Astoria, Oregon, disse esta semana que o provável novo proprietário é fã do clássico filme de amadurecimento sobre amizades e caça ao tesouro, e que ele promete preservar e proteger o marco.

A casa de 1896 com vista deslumbrante do rio Columbia que deságua no Oceano Pacífico foi listada em novembro com um preço inicial de quase US$ 1,7 milhão.

O casarão em Astoria, onde foi rodado o filme produzido por Steven Spielberg

Jordan Miller, da John L. Scott Real Estate, disse que a venda deve ser concluída em meados de janeiro, informou o jornal The Oregonian. O novo proprietário, que se autodescreve como empreendedor em série, tornará seu nome conhecido na época, disse Miller.

Desde que o filme chegou aos cinemas em 1985, os fãs lotaram a casa no porto histórico de Astoria, no noroeste do Oregon. A cidade comemora o Dia dos Goonies no dia 7 de junho, data de lançamento do filme, e recebe milhares de pessoas para o evento.

Uma oferta foi aceita seis dias depois que a casa foi colocada à venda, de acordo com o registro público.

Vista do interior da casa onde foi rodado o filme, avaliada em US$ 1,7 milhão

“Depois que se espalhou a notícia de que a propriedade estava à venda, recebemos várias ofertas, pelo preço pedido e acima, e temos uma oferta de backup completa”, disse Miller.

A proprietária Sandi Preston está repassando a memorabilia de filmes que ela colecionou ou recebeu, e alguns dos móveis da casa, restaurados ao estilo original de 1896, também podem ser vendidos ao comprador, de acordo com Miller.

Preston era conhecida por receber bem os visitantes. Mas ela morava na casa e as multidões constantes eram uma tensão que a levava às vezes a fechá-la ao tráfego de pedestres.

Depois que o 30º aniversário do filme atraiu cerca de 1.500 visitantes diários em 2015, Preston postou placas de “proibido invadir”, impedindo os turistas de caminhar até a propriedade. Ela o reabriu ao público em agosto.

Baseado em uma história de Steven Spielberg, o filme apresenta um grupo de amigos lutando para proteger suas casas de um clube de campo em expansão e ameaças de execução hipotecária. No processo, eles descobrem um antigo mapa do tesouro que os leva a uma aventura e permite que eles salvem seu bairro.

