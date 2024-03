Fã de ‘Duna’ viraliza após criar ‘verme da areia’ feito em casa para assistir ao filme; veja vídeo

Em um vídeo compartilhado no TikTok que já acumula quase 3 milhões de visualizações, Jesse aparece caracterizado e andando pelas ruas de Tulsa em cima do ser do universo criado pelo escritor Frank Herbert. “Obrigado por me deixar aproveitar o deserto”, escreveu ele na legenda da publicação, agradecendo ao cinema em que foi assistir ao novo longa. Assista ao registro acima.

O fã contou, em entrevista ao Entertainment Tonight, ter passado todo o final de semana criando o “verme da areia”. Segundo o moderador de mídias sociais, a ideia chegou até ele na sexta, 1º, à noite enquanto Jesse pensava que “seria tão engraçado montar em um verme”.