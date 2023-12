Sandy e Fábio Porchat encarnam ‘loucura’ da letra de ‘Evidências’ transformada em comédia romântica

Na sala de uma casa luxuosa, com uma vista panorâmica do bairro do Pacaembu, em São Paulo, um jovem casal discute o relacionamento. Acontece que eles não estão na mesma briga.

Enquanto Laura dirige seus argumentos para uma poltrona vazia, Marco Antônio gesticula desesperado. E nessa loucura, o homem é o único que percebe a delirante realidade: ele está invisível. A parceira está discutindo com uma versão dele do passado.

Apesar de parecer um suspense, o desespero se torna engraçado para quem acompanha a atuação cômica de Fábio Porchat nas gravações do filme Evidências do Amor. O Estadão acompanhou um dia de filmagem do longa, que chega aos cinemas e à HBO Max em 2024.

O humorista faz o par romântico com Sandy que, na ocasião, ainda não tinha anunciado a separação de Lucas Lima. Na verdade, ela parecia bem distante de qualquer conexão com a vida pessoal no set para dar vida a Laura depois de mais de 10 anos longe das telonas.

Fábio Porchat e Sandy nas gravações de 'Evidências do Amor' Foto: Warner Bros Pictures/ Divulgação

Na história dirigida por Pedro Antônio Paes (de Tô Ryca! e Um Tio Quase Perfeito), Marco e Laura se apaixonam após cantarem Evidências juntos, em um karaokê.

Desde então, os dois formaram um casal que parecia perfeito, mas chegou ao fim por muitas brigas. Sem entender o que aconteceu, agora, toda vez que essa música toca, o personagem de Porchat viaja nas suas lembranças e discussões com a amada.

Desesperado, ele parte em uma longa jornada para se livrar dessa “maldição”. Sandy, que viverá três versões de Laura, também canta o clássico de Chitãozinho e Xororó pela primeira vez na carreira no filme.

“Eu sempre dava uma palhinha com meu pai [Xororó] em shows, mas nunca tinha cantado a música inteira sozinha e, no filme, minha personagem, que quer ser uma cantora, vai fazer isso. Essa canção tem um significado grande para minha família e isso foi essencial para desenvolver minha personagem”, afirma Sandy.

A artista conta ainda que a dupla sertaneja fará uma breve participação no longa. “Meu pai é muito tímido e quando eu contei do filme ele ficou assustado, mas adorou. Eles até interpretaram, tiveram uma fala, vocês vão ver”.





Música como personagem

Fábio, que também trabalhou como roteirista no longa, explica que Evidências ocupa um espaço de protagonismo na narrativa e não de inspiração para o roteiro: “A música é um personagem no filme, mas o longa não é sobre a canção. Não pegamos a letra e transformamos o que é cantado em cena”.

Justamente por ocupar esse espaço na história, o diretor comenta que o maior desafio foi ressignificar e trazer originalidade para a atmosfera de uma canção que já é tão conhecida.

“Todo mundo tem alguma relação com essa música. Uma maneira original de trazer ela para dentro da dramaturgia é brincar com a coisa do realismo fantástico, de se transportar da realidade para outros lugares. Na comédia romântica, acho que dá para explorar esse ingrediente”, diz.

Porchat comenta ainda que diversas versões da música foram trazidas ao filme para que o público não se sentisse “saturado”. “Colocamos Evidências na versão em rock, uma lambada, até em espanhol”.

“É uma música que fala sobre amor, sobre se entregar e o brasileiro é um povo apaixonado. Virou esse hino e, nos primeiros acordes, dá esse calor na alma de querer cantar com todas as forças. A gente quis preservar isso e fazer com que a canção fosse uma maldição só para o Marcos e Laura, mas, para o público, Evidências vem como um respiro romântico de esperança”, refletiu.