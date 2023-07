Família Manson: de Tarantino a ‘Helter Skelter’, veja filmes sobre história de seita nos EUA

A história da Família Manson veio novamente à tona após a saída em liberdade condicional de uma das seguidoras da seita liderada por Charles Manson que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1960. Leslie Van Houten é a primeira integrante do grupo a deixar a prisão após mais de cinco décadas atrás das grades pela participação em dois homicídios.

Hoje com 73 anos, Leslie conheceu Manson quando tinha 19. Ela participou do assassinato do comerciante Leno LaBianca e a mulher dele, Rosemary, no dia 10 de agosto de 1969. Integrantes da seita de Manson chegaram a escrever os termos “Death to Pigs” e “Healter Skelter” – uma referência incorreta à música dos Beatles para a qual Manson nomeou sua guerra racial inventada – com sangue na parede da casa das vítimas.

Seita de Charles Manson já foi retratada em inúmeros filmes. Foto: AP Photo

Dois anos depois, a assassina foi condenada por duas acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de conspiração para cometer um assassinato. Inicialmente, ela foi condenada à morte, mas foi sentenciada a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional.

Leslie, porém, se sentiu “excluída” da morte que havia sido cometida pelos membros da seita na véspera do assassinato de Leno LaBianca e Rosemary. Seguidores de Manson haviam matado a atriz Sharon Tate, grávida à época, e outras quatro pessoas na casa da atriz em Los Angeles.

O líder do grupo foi indiciado por sete acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de conspiração para cometer um assassinato. Ele morreu em 2017, aos 83 anos.

Após a condenação do serial killer e dos outros membros da “família”, os crimes cometidos pelos grupos passou a ser retratada em inúmeros filmes, séries e documentários. De Era uma Vez... em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino, a Helter Skelter, conheça filmes que retratam a crueldade da Família Manson.

Continua após a publicidade





Era uma Vez... em Hollywood (2019)

Apesar de a história da Família Manson não ser o foco principal de Era uma Vez... em Hollywood, o longa, ambientado em Los Angeles no ano de 1969, retrata acontecimentos emblemáticos do período. No filme, Margot Robbie interpreta Sharon Tate, a atriz brutalmente assassinada por membros da seita.

Era uma Vez... em Hollywood pode ser alugado em plataformas como a Amazon Prime Video, o YouTube e a Apple TV+.





Helter Skelter (1976)

Continua após a publicidade

Helter Skelter – O Assassinato de Sharon Tate se tornou um dos filmes mais conhecidos sobre o caso da seita de Manson. O longa, que ganhou o nome da guerra racial inventada pelo assassino, mostra a série de crimes cometidos pela Família Manson.

Helter Skelter não está disponível em nenhum serviço de streaming.





Manson Family Vacation (2015)

Com um terror misturado com comédia, Manson Family Vacation retrata uma história fictícia inspirada pelo grupo de Charles Manson. Na trama, um advogado de Los Angeles é surpreendido pela chegada do irmão, que demonstra ter uma obsessão pelos assassinatos cometidos pela seita.

Continua após a publicidade

O longa pode ser visto na Netflix.





O Perigo Bate à Porta (2016)

Também inspirada na Família Manson, O Perigo Bate à Porta retrata um grupo de quatro amigos que se reúnem durante um verão de 1969. Eles, então, passam a ser atormentados por intrusos em uma festa.

O filme está disponível na HBO Max e também pode ser alugado na AppleTV+.





Continua após a publicidade

A Maldição de Sharon Tate (2019)

Sharon Tate voltou a ser interpretada nos cinemas pela atriz Hilary Duff. O longa usa do terror para retratar o assassinato da artista, que, no filme, tem premonições.

O filme está disponível na Netflix e no Globoplay.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais