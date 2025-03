Fernanda Torres não queria “clima de Copa do Mundo”, mas foi inevitável. Após Walter Salles subir ao palco do Dolby Theatre para receber o Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui − o primeiro da história do Brasil −, as redes sociais explodiram em comemorações, dos anônimos aos famosos.

Fernanda Torres e Walter Salles se abraçam e sorriem no tapete vermelho do Oscar 2025; 'Ainda Estou Aqui' conquistou a primeira estatueta da história do Brasil Foto: Robyn Beck/ROBYN BECK

Tais Araujo, Caio Blat, Murilo Rosa, Giovanna Ewbank, Rodrigo Santoro e Isis Valverde estão entre as celebridades que recorreram às redes sociais para parabenizar a equipe do filme. Ainda Estou Aqui recebeu três indicações ao Oscar 2025, em Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme. Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

“Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva, então é dela. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.”