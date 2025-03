Uma das muitas excentricidades das campanhas de premiação dos dias de hoje é que elas podem durar muito mais do que a filmagem que colocou você na disputa para começo de conversa. Em 2010, conversei com Mark Ruffalo no meio de uma campanha de meses para Minhas Mães e Meu Pai, e ele disse, não sem algum espanto: “Kyle, passei seis dias no set deste filme”.

Ainda assim, a maioria dos atores acha bom se mudar para Los Angeles e fazer campanha por seus filmes por meses a fio. (Funcionou muito bem para Ruffalo e seu filme, pois ambos foram indicados ao Oscar). E é por isso que recentemente me encontrei muito com Kieran Culkin, favorito na categoria melhor ator coadjuvante por A Verdadeira Dor: para promover o filme, ele cortejou críticos de cinema num jantar íntimo no Spago, batalhou no salão de baile do estrelado Governors Awards e, numa noite de novembro, me encontrou para um café no bar Sunset Tower, em West Hollywood.

Tudo isso parece tão fácil quanto respirar para Culkin, que é falante, inteligente e charmoso – dons que foram bem aproveitados durante sua temporada na série Succession (HBO), que lhe rendeu um Emmy. Mas, no dia em que me encontrei com o ator de 42 anos, ele estava frustrado: sua turnê de imprensa mais recente significava que ele teria de perder uma reunião com os professores da escola dos filhos, em Nova York.