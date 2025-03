Fernanda Montenegro agradeceu menção em discurso de Walter Salles no Oscar

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Fernanda Montenegro agradeceu a Walter Salles por ter sido incluída por ele em seu discurso do Oscar 2025, após a vitória histórica de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional – a primeira para o Brasil.

Mãe de Fernanda Torres, a atriz Fernanda Montenegro também está no elenco de 'Ainda Estou Aqui' Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

PUBLICIDADE Quem revelou o detalhe foi Fernanda Torres, durante uma conversa com jornalistas em um hotel de Los Angeles, acompanhada pelo Estadão. Ao lado do diretor, a atriz contou: “Ela agradeceu muito você ter incluído ela no seu agradecimento”. O cineasta, por sua vez, contou outro detalhe sobre a atriz veterana. “Ela deixa recados absolutamente extraordinários no telefone, que um dia eu espero deixar em algum lugar para alguém poder ouvir.”

Publicidade

A menção a Fernanda Montenegro veio enquanto Torres elogiava o trabalho de Salles durante a jornada do filme até o Oscar. “Só um cara com a sensibilidade e a obstinação jesuítica do Walter é capaz de fazer o périplo. Primeiro abduziu a minha mãe [com quem trabalhou em Central do Brasil], depois me abduziu”, brincou a atriz.

Em seu discurso, Walter dedicou o prêmio de Ainda Estou Aqui a Eunice Paiva, a protagonista de seu filme, e a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que a representaram em fases diferentes da vida. O cineasta definiu ambas as atrizes como “extraordinárias”.