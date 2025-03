Aos 95 anos, Fernanda Montenegro tem dado a entender que Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, entá entre seus últimos filmes. Em entrevista ao Canal Brasil durante a pré-estreia do longa no Rio de Janeiro, a dama do cinema brasileiro atribuiu ao acaso o fato de seu último drama e sua última comédia serem realizados por pessoas de sua família.

'Vitória', com Fernanda Montenegro, conta história de mulher que denunciou rede de tráfico em Copacabana Foto: Suzanna Tierie/Divulgação

“É muito interessante, porque quis o acaso — e o acaso tem sempre a última palavra, como diz a Simone de Beauvoir —, que o último drama que eu faço é com meu genro, e que a última comédia que eu faço é com meu filho”, comentou a atriz. “E isso hoje, [enquanto] estamos aqui no Rio com a Nanda consagrada internacionalmente. É uma honra imensa. Nessa altura com quase cem anos que eu tenho... já tá bom.”

PUBLICIDADE Fernanda se refere, respectivamente, a Vitória, dirigido por Andrucha (marido de Fernanda Torres), e a Velhos Bandidos, comédia que gravou no ano passado e é dirigida por Cláudio Torres. O primeiro entrou em cartaz nesta quinta-feira, 12. O segundo, por enquanto, ainda não tem data de estreia. Durante a pré-estreia de Vitória no Theatro Municipal de São Paulo na última segunda-feira, 10, Montenegro declarou que pretende se dedicar às leituras dramáticas, como vem fazendo há um tempo e fez recentemente na Academia Brasileira de Letras (ABL) e no Parque Ibirapuera, pois o cinema exige “físico e fôlego”.

“O acaso nos reuniu aqui nesse palco onde eu já estive algumas vezes. Eu posso dizer o que? Deus tarda, mas não falha”, declarou ao público presente. “Essa é uma noite, para mim também, muito especial. Porque, na idade em que eu estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, como já estou fazendo há bastante tempo. Mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial, neste palco aqui, agora. Muito obrigada.”

Vitória conta uma história inspirada na vida de Joana Zeferino da Paz, uma mulher que, aos 80 anos, ajudou a denunciar o tráfico e a corrupção policial na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, em 2004. Na época, ela filmou todas as movimentações criminosas que ocorriam no morro da janela de seu apartamento, para denunciar à polícia. O material foi parar nas mãos do jornalista Fábio Gusmão, que transformou a história em reportagem de capa para o jornal Extra. Joana entrou para o programa de proteção a testemunhas e precisou deixar seu apartamento e mudar de nome. Sua identidade só veio à tona após sua morte, aos 97 anos, no dia 22 de fevereiro de 2023. Quem foi Joana da Paz, que inspirou personagem de Fernanda Montenegro em ‘Vitória’? Já Velhos Bandidos acompanha um casal de aposentados que precisa da ajuda de um casal de jovens assaltantes para executar o roubo de um banco. Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos também integram o elenco.