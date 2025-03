Fernanda Torres brinca sobre expectativas no Oscar: ‘Acordei angustiada. Agora passou, estou ótima’

“Estou trabalhando para não ter expectativas e ela me pergunta como está a expectativa...”, riu a atriz. Fernanda também falou sobre ter sido homenageada no carnaval, sendo transformada em um boneco de Olinda. “Isso sim é consagração! Eu não estou acreditando. Hoje vi um túnel com as pessoas falando meu nome, é incrível.

Por fim, a artista ainda falou sobre a importância do longa e a recepção internacional que o filme vem recebendo. “Eu acho que esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. E aí, através da literatura do Marcelo e do filme do Walter, essa família voltou”.