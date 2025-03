Fernanda Torres mostra banho em cachoeira após temporada do Oscar: ‘Descanso da guerreira’; assista

Fernanda Torres está descansando após uma temporada intensa de campanha de Ainda Estou Aqui e premiações. Nesta sexta, 7, a atriz publicou um vídeo em que tomava banho em uma cachoeira.

“Descanso da guerreira”, escreveu na legenda. Fernanda ainda escolheu Three Little Birds, canção de Bob Marley, para acompanhar a postagem no Instagram.

Fernanda Torres mostra banho em cachoeira após temporada no Oscar. Foto: Robyn Beck/AFP

A artista venceu o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles foi o grande vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. Na sexta, Fernanda ainda recebe uma edição especial em sua homenagem no Globo Repórter. Fernanda Montenegro enviou uma carta exclusiva para a filha, que será exibida pela atração em primeira mão.