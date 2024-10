Fernanda Torres: ‘Oscar é importante, mas não é a medida de tudo’

Fernanda Torres refletiu sobre a expectativa e a pressão aos filmes e atores brasileiros por uma indicação ou eventual conquista do Oscar durante coletiva de imprensa do filme Ainda Estou Aqui na última sexta-feira, 18, em São Paulo.

Em trecho que chamou atenção nas redes sociais, opinou: “O Oscar é muito importante para várias questões, mas também não é a medida de tudo.”

Fernanda Torres em coletiva do filme 'Ainda Estou Aqui' em São Paulo em 18 de outubro de 2024 Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

"A gente está na shortlist de coisas muito grandes para o Oscar, que parece a fronteira final que nós teremos que atingir. Acho que o filme tem grande chance de estar entre os filmes estrangeiros [categoria de melhor filme internacional]. Estamos trabalhando para talvez outras categorias. Mas o filme já é um acontecimento para a gente, já é uma porta de entrada para o mundo", disse Fernanda Torres. Em seguida, ela relembrou a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1998 por seu trabalho em Central do Brasil.

“Quando as pessoas falam do prêmio da mamãe, tento explicar que, quando um ator brasileiro, falando português, é nomeado, ele já ganhou. Pode estourar a champanhe. Vai para lá sem expectativa, porque não vai levar”, concluiu. Assista ao vídeo com a declaração de Fernanda Torres abaixo:

Ainda Estou Aqui

O filme foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional. Estreia oficialmente em 7 de novembro de 2024 nos cinemas, apesar de já ter tido algumas sessões no País.