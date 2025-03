Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por prêmio de Melhor Atriz no Oscar; assista

Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por Oscar de Melhor Atriz Foto: @DEADLINE via X

Após perder o Oscar de Melhor Atriz para Mikey Madison, Fernanda Torres mostrou que não há espaço para rivalidade na premiação. Em um vídeo divulgado pelo portal Deadline, a brasileira aparece cumprimentando a vencedora e trocando gestos carinhosos com a atriz de Anora.

No registro, Torres dá os parabéns à jovem de 25 anos e chega a beijá-la no rosto. As duas ainda posaram para fotos ao lado do diretor Walter Salles, que comandou Ainda Estou Aqui, longa que garantiu ao Brasil sua primeira estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional.

Grande destaque da noite, Anora, de Sean Baker, venceu cinco prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. No longa, Madison interpreta Ani, uma stripper que vê sua vida mudar ao se envolver com o filho de um oligarca russo. Para o papel, a atriz mergulhou no universo das trabalhadoras sexuais, assistindo a documentários e visitando clubes. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.

