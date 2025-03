Fernanda Torres pede que ‘mandem só amor’ para Mikey Madison, de ‘Anora’

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Um dia após o Oscar, Fernanda Torres elogiou Mikey Madison, que venceu o prêmio de Melhor Atriz por Anora, e fez um apelo para os fãs.

“Eu queria pedir para só mandarem amor para a [Mikey] Madison, mandem só amor. Aquela mulher é muito legal”, disse Torres nesta segunda, 3, em um evento para a imprensa em um hotel em Los Angeles – e acompanhado pelo Estadão.

Mikey Madison, Fernanda Torres e Walter Salles posam no Governors Ball após o Oscar 2025 Foto: Mark Von Holden/The Academy/Divulgação

A atriz disse ver proximidades entre Ainda Estou Aqui e Anora, que terminou a cerimônia consagrado com cinco prêmios, incluindo o de Melhor Filme. "Eu sinto Ainda Estou Aqui como primo do Anora. Anora começa como uma comédia romântica, mas tem um twist que faz você pensar na dor, no amor, na busca de afeto. E o nosso filme é sobre o afeto". Ela relatou ainda um encontro com Sean Baker, diretor também premiado da produção americana. "Ele recentemente cruzou comigo e falou o quanto ele amou o filme, porque reconhece nele o cinema independente, que é o que o Walter faz."

“Ontem eu tive muito prazer na cerimônia, me senti muito entre nós com a premiação do Anora”, concluiu Torres, ao que o diretor Walter Salles emendou, bem-humorado: “Foi muito mais divertida do que a de 1999, realmente”.

Naquele ano, ele competiu com Central do Brasil, que perdeu a disputa de Filme Internacional para o italiano A Vida É Bela -- bem diferente da noite de domingo, em que Ainda Estou Aqui sagrou-se vencedor da categoria, em uma vitória inédita para o Brasil.