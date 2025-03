Fernanda Torres publica foto com Oscar em mãos após vitória de ‘Ainda Estou Aqui’; veja

A atriz Fernanda Torres apareceu com a estatueta do Oscar em mãos após a cerimônia deste domingo, 2. Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional.

“Ainda estamos aqui comemorando”, brincou na legenda. Foi a primeira vez que o Brasil foi vencedor do prêmio.

Fernanda Torres comemora Oscar de 'Ainda Estou Aqui'. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

PUBLICIDADE Fernanda disputava o prêmio de Melhor Atriz, mas a estatueta acabou nas mãos de Mikey Madison, de Anora. Ainda Estou Aqui também foi indicado na categoria de Melhor Filme, mas o prêmio ficou com Anora. Ao receber a estatueta de Melhor Filme Internacional, Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. “Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva”, disse ele no discurso. Veja completo aqui.