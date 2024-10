Fernando Grostein fala sobre curta para a Nasa, cinema, saúde mental e Luciano Huck: ‘Como um pai’

“Recentemente, trabalhamos com a NASA em um curta-metragem que foi enviado em um foguete satélite para Marte, batendo recordes de transmissão a laser”, conta o artista de 43 anos. “Homenageamos a Bahia com imagens da dançarina baiana Moara Sacchi e o maestro Jaques Morelenbaum. Temos lutado para representar nosso País da melhor forma possível”, completa.

Trata-se da missão Psyche, que fez um teste inovador de comunicação óptica no espaço profundo com o intuito de estudar o aumento da transmissão de dados em uma velocidade 100 vezes maior do que os métodos atuais de frequência de rádio. Confira o filme que explora os temas de conexão: