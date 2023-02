Festival de Berlim: ‘Sur l’Adamant’ leva Urso de Ouro e Philippe Garrel é melhor diretor

O Festival de Berlim divulgou sua lista de ganhadores na tarde deste sábado, 25. O Urso de Ouro de melhor filme ficou com o documentário Sur l’Adamant.

A produção retrata o cotidiano de uma instituição que recebe adultos com problemas de saúde mental em uma estrutura flutuante no Rio Sena, no coração de Paris, por meio de depoimentos de pacientes e cuidadores.

Philippe Garrel foi eleito o melhor diretor pelo trabalho em seu filme Le grand chariot. Sofia Otero, de 20.000 Especies de Abejas, e Thea Ehre, do alemão Bis Ans Ende Der Nacht, levaram os prêmios de atuação e atuação coadjuvante, respectivamente.

O Júri Internacional, que elenca os principais prêmios de Berlinale, foi formado por Kristen Stewart (presidente do júri), Golshifteh Farahani, Valeska Grisebach, Radu Jude, Francine Maisler, Carla Simón e Johnnie To.

Confira abaixo a lista com os principais vencedores das categorias do 73º Festival Internacional de Berlim. Para conferir a lista completa, clique aqui.

Continua após a publicidade

Prêmios do Júri Internacional do Festival de Berlim

Urso de Ouro de Melhor Filme

Sur l’Adamant

por Nicolas Philibert, produzido por Céline Loiseau, Gilles Sacuto, Miléna Poylo.

Urso de Prata - Grande Prêmio do Júri

Roter Himmel

por Christian Petzold

Continua após a publicidade

Urso de Ouro - Prêmio do Júri

Mal Viver

por João Canijo

Urso de Prata de Melhor Diretor

Philippe Garrel, por Le grand chariot.

Urso de Prata de Melhor Atuação

Sofia Otero (20.000 especies de abejas)

Continua após a publicidade

Urso de Prata de Melhor Atuação Coadjuvante

Thea Ehre, por Bis ans Ende der Nacht

Urso de Prata de Melhor Roteiro

Angela Schanelec, por Music

Urso de Prata de Extraordinária Contribuição Artística

Hélène Louvart, pela fotografia de Disco Boy