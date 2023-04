Festival de Cannes 2023: Catherine Deneuve estampa cartaz da 76ª edição

AFP - O Festival de Cinema de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (19), seu filme de encerramento - Elementos, uma animação da Pixar - e apresentou o cartaz de sua 76.ª edição, com a imagem da celebrada atriz francesa Catherine Deneuve.

O cartaz em preto e branco do grande evento mundial do cinema na Côte d’Azur, que este ano será realizado entre 16 e 27 de maio, mostra Deneuve perto da praia de Sain-Tropez, durante as filmagens de A Chamada do Amor, de Alain Cavalier, lançado em 1968.

“Há 60 anos, a máxima estrela francesa nunca parou de filmar, de se reinventar, de experimentar, de se atrever em papéis fora de seu registro habitual ou [atuar em] filmes de estreia”, destacaram o s organizadores da mostra.





Cartaz da 76ª edição do Festival de Cannes, com a imagem da atriz francesa Catherine Deneuve Foto: Cannes Film Festival Press Office / AFP

Deneuve tem uma longa história com Cannes. Foi vice-presidente do júri em 1994, ao lado de Clint Eastwood, e ganhou uma Palma Honorária em 2005, três anos antes de ser agraciada com um prêmio especial pelo conjunto da obra.

O filme de encerramento da mostra, Elemental, fará sua pré-estreia mundial em 27 de maio, fora da mostra competitiva, antes de estrear nos cinemas em 16 de junho nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

A história, do diretor Peter Sohn, trata da amizade entre uma moça “intrépida e espirituosa, de personalidade forte” e “um rapaz sentimental, divertido e de bom humor”, na Cidade Elemental, onde fogo, água, terra e ar convivem.





Cena da animação Elementos, que será exibida no encerramento do Festival de Cannes Foto: Disney/Pixar/ AP





A 76.ª edição de Cannes ainda deve anunciar a composição do júri, que será presidido pelo sueco Ruben Östlund, Palma de Ouro em 2022 com o filme Triângulo da Tristeza.

O romance de época Jeanne du Barry, da atriz e diretora francesa Maïwenn e estrelado por Johnny Depp em sua primeira aparição na tela grande em três anos, abrirá o festival em 16 de maio.

Veja a lista completa dos filmes que vão disputar a Palma de Ouro;

Continua após a publicidade

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute, Justine Triet

Monster, Hiokazu Kore-eda

Continua após a publicidade

Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti

La Chimera, Alice Rohrwacher

L’Eté Dernier, Catherine Breillat

La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

May December, Todd Haynes

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Rapito, Marco Bellocchio

Firebrand, Karim Ainouz

The Old Oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy









Continua após a publicidade