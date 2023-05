Festival de Cannes: abertura tem polêmica com exibição de filme com Johnny Depp

A 76ª edição do Festival de Cannes começou nesta terça-feira, 16, com uma homenagem ao ator americano Michael Douglas, Palma de Ouro honorária aos 78 anos, e a polêmica em torno de Johnny Depp, que volta aos cinemas após uma disputa judicial midiática contra sua ex-mulher Amber Heard.

Depp foi recebido com festejo no tapete vermelho antes da estreia de seu filme, Jeanne du Barry, escolhido para abrir o festival, em que o ator interpreta Luís XV. Segundo a AFP, ele distribuiu autógrafos na entrada do Palácio dos Festivais.

Johnny Depp posa para fotógrafos antes da cerimônia de abertura do festival. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Um pouco antes, a atriz Brie Larson, jurada do festival, tinha deixado em aberto uma pergunta feita por jornalistas, sobre a presença dela na exibição. “Você verá, eu acho, se eu vir. E não sei como vou me sentir se o fizer”, disse a atriz que interpreta Capitã Marvel nos cinemas e se prepara para mais um filme do Universo Cinematográfico Marvel, As Marvels. Mais tarde, a atriz participou da sessão de abertura.

Larson é conhecida por ser uma forte apoiadora do movimento #MeToo, que surgiu após denúncias de assédio contra mulheres em Hollywood.

Depp não é o único motivo da polêmica. De acordo com a AFP, a diretora e protagonista de Jeanne du Barry, a atriz francesa Maïwenn, foi denunciada por agressão por um conhecido jornalista francês, Edwy Plenel. Um coletivo de 123 tralhadores do setor de cinema francês disse que “o Festival envia a mensagem de que em nosso país podemos continuar exercendo violência com total impunidade”, por conta da escolha do filme para ser exibido na abertura.

A atriz Helen Mirren chamou atenção com seu cabelo colorido no tapete vermelho. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Um desfile de estrelas

A atriz Helen Mirren foi um destaque na abertura com seu cabelo pintado de azul e um leque com a frase #WorthIt impressa nele.

Quem também brilhou foi Michael Douglas, que recebeu uma Palma de Ouro honorária durante a cerimônia de abertura, encabeçada por Catherine Deneuve, uma das lendas vivas do cinema francês. Douglas compareceu à estreia com sua esposa, Catherine Zeta-Jones, e sua filha, Carys.

“Eu me pergunto como pude durar tanto tempo”, disse Douglas ao receber o prêmio, enquanto era ovacionado pela plateia. “Que abraço!”, disse ele ao público, que não parava de aplaudi-lo. “Isso conta muito para mim, pois há centenas de festivais de cinema no mundo, mas só há um Cannes (...) É uma honra incrível”, acrescentou.

“Queria abraçar Cannes e toda a França do fundo do meu coração”, disse em francês, antes de receber a honraria das mãos de Uma Thurman. / Com informações de Associated Press e AFP