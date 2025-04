Festival de Cinema Europeu trará Audrey Diwan e Tom Tykwer ao Brasil; saiba detalhes

A edição de estreia do Festival de Cinema Europeu Imovision trará grandes nomes da sétima arte ao Brasil no fim de abril, a começar pela diretora francesa Audrey Diwan e pelo alemão Tom Tykwer.

O festival terá sessões especiais com debates e a presença de realizadores em Niterói, São Paulo, Brasília e Salvador.

A diretora Audrey Diwan nos bastidores do novo 'Emmanuelle' Foto: Manuel Moutier/Plateau/Divulgação

PUBLICIDADE Diwan, de O Acontecimento (2021), promoverá o novo Emmanuelle, sua versão para o clássico de 1974. Já Tykwer, cineasta conhecido por Corra, Lola, Corra (1998), virá com seu mais recente filme, A Luz. Também virão ao País Frédéric Farrucci, diretor de O Último Moicano; Morgan Simon, diretor de Entre Nós, O Amor; o cineasta grego Alexandros Avranas, diretor de Síndrome da Apatia; Eleni Roussinou, uma das grandes atrizes do cinema grego, conhecida por sua presença em filmes como Dogtooth e Miss Violence; e o suíço Georges Gachot, diretor de Misty - A História de Errol Garner.

Publicidade

A programação das sessões ainda não foi divulgada. O evento acontece de 24 a 30 de abril em todo o Brasil.

Vencedor de Berlim na seleção

Um dos grandes destaques do evento será Dreams, do norueguês Dag Johan Haugerud. Filme vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano, é um drama sobre amadurecimento e descobertas sexuais que faz parte da premiada trilogia “Sex, Love & Dreams”.

O festival ainda exibirá o filme italiano Ópera! - Canção para um Eclipse, uma versão moderna do mito de Orfeu e Eurídice com figurino assinado por Dolce & Gabbana; e o francês Monsieur Aznavour, cinebiografia de Charles Aznavour com Tahar Rahim (O Profeta) no papel principal.

Publicidade

Veja abaixo a lista completa com os filmes da seleção e suas sinopses:

A Luz (Das Licht) - Tom Tykwer (Alemanha)

Quando Farrah, uma imigrante síria enigmática, começa a trabalhar na casa dos Engels, ela não apenas limpa os cômodos — ela remexe o que está enterrado. E ninguém sairá ileso.

A Arte do Caos (Verbrannte Erde) - Thomas Arslan (Alemanha)

O criminoso Trojan retorna a Berlim após 12 anos para um golpe milionário: roubar um quadro de Caspar David Friedrich. O assalto sai do controle quando o cliente revela seus próprios planos.

Publicidade

Síndrome da Apatia (Quiet Life) - Alexandros Avranas (Grécia)

Após terem o pedido de asilo negado na Suécia, a filha de Sergei e Natalia entra em um “coma”, desenvolvendo uma condição conhecida como Síndrome de Resignação ou Apatia.

Emmanuelle - Audrey Diwan (França)

Em uma viagem de negócios a Hong Kong, Emmanuelle redescobre sua sexualidade e desejo ao se envolver com Kei, um homem enigmático que a desafia e fascina.

Publicidade

Monsieur Aznavour - Mehdi Idir e Grand Corps Malade (França)

A jornada de Charles Aznavour, de filho de refugiados a ícone mundial, superando obstáculos e transformando desafios em poesia musical, criando um legado inesquecível.

Brincando com Fogo (The Quiet Son) - Delphine Coulin e Muriel Coulin (França)

Pierre vê seu filho mais velho se radicalizar em grupos extremistas. O embate entre pai e filho explode em tragédia, forçando-os a enfrentar as consequências.

Publicidade

O Último Moicano (Le Mohican) - Frédéric Farrucci (França)

Joseph, um dos últimos pastores da Córsega, se torna alvo da máfia local. Após matar um homem em legítima defesa, ele foge, enquanto sua história vira uma lenda de resistência.

Entre Nós, O Amor (Somewhere In Love) - Morgan Simon (França)

Nicole, 52 anos, luta contra dívidas, desemprego e uma relação conturbada com o filho. Com a chegada do Natal, ela ainda acredita que o destino pode mudar sua sorte.

Publicidade

Ópera! - Canção para um Eclipse (The Opera!) - Paolo Gep Cucco e Davide Livermore (Itália)

Em uma releitura moderna do mito de Orfeu e Eurídice, um tiro mortal interrompe o casamento do casal, lançando Orfeu em uma jornada desesperada para resgatar sua amada no misterioso reino de Hades, embalado por canções que transcendem a própria morte.

Em Qualquer Lugar, A Qualquer Hora (Anywhere Anytime) - Milad Tangshir (Itália)

Issa, um imigrante senegalês, começa a trabalhar como entregador na Itália. Quando sua bicicleta é roubada, ele se vê à beira do colapso.

Publicidade

Misty - A História de Erroll Garner - Georges Gachot (Suíça)

A vida e carreira da lenda do jazz Erroll Garner, entre o sucesso global e os conflitos pessoais, revelados por arquivos inéditos e depoimentos íntimos.

Quando a Luz Arrebenta (When the Light Breaks) - Rúnar Rúnarsson (Islândia)

Una, em luto, carrega um segredo enquanto tenta seguir em frente. Durante o verão islandês, ela descobre amor, dor e beleza em uma jornada de autodescoberta.

Publicidade

Dreams - Dag Johan Haugerud (Noruega)

Uma jovem escreve sobre seu amor proibido por uma professora. Quando seu diário é descoberto, um choque geracional entre três mulheres transforma suas vidas.

Você é o Universo (U Are the Universe) - Pavlo Ostrikov (Ucrânia)

Andriy, um astronauta ucraniano, sobrevive ao fim da Terra. Vagando pelo espaço, ele recebe um chamado de uma mulher em uma estação distante e decide encontrá-la.