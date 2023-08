Streaming tem últimos vencedores de melhor filme do Festival de Gramado; saiba onde assistir

A 51.ª edição do Festival de Gramado acontece entre a última sexta, 11, e o próximo sábado, 19 de agosto de 2023. Enquanto não se sabe quem é o vencedor da categoria de melhor filme neste ano (clique aqui para ver a lista dos competidores), é possível relembrar outros longas que foram premiados.

'Carro Rei', filme de Renata Pinheiro premiado em Gramado, chega aos cinemas Foto: Aroma Filmes

Os ganhadores dos últimos cinco anos, por exemplo, estão disponíveis em plataformas como Netflix e Globoplay. Confira abaixo.

Noites Alienígenas (2022) - Netflix

Produzido no Acre, Noites Alienígenas gira em torno das consequências trágicas que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica. Além dos nomes já citados, sendo Chico Díaz o mais conhecido, o elenco também conta com Gleici Damasceno, vencedora do BBB em 2018.

O crítico de cinema do Estadão, Luiz Zanin Oricchio, considera que o filme “tem pulsão, o que não é tão comum assim no cinema contemporâneo”.

“O filme, dirigido por Sérgio de Carvalho (e baseado em livro do próprio cineasta) evoca o ambiente da juventude, com o Slam e também a criminalidade terminal do tráfico de drogas e das gangues que se formam em torno da atividade e concorrem entre si. Mas também incorpora os elementos amazônicos, da floresta, dos mitos, do Daime, e muitas vezes com recurso ao realismo mágico”, opina Zanin.

Continua após a publicidade

Clique aqui para ler sua crítica completa sobre Noites Alienígenas., eleito o melhor filme do Festival de Gramado de 2022.

Disponível para assistir na Netflix e para alugar no Apple TV+.

Carro Rei (2021) - Globoplay

Uno (Luciano Pedro) tem a faculdade de compreender a linguagem dos automóveis. Seu tio, Zé Macaco (Matheus Nachtergaele) é um mecânico de gênio. Uma lei municipal proíbe que carros com mais de 15 anos de fabricação continuem em circulação, o que põe em perigo a frota de táxis do pai de Uno. Numa trama paralela, um grupo agrícola comunitário desenvolve pesquisas para revitalização do solo. Entre elas, a garota Amora (Clara Pinheiro, filha da diretora), que desenvolve uma relação com Uno.

Clique aqui para ler a crítica de Luiz Carlos Merten sobre Carro Rei no Estadão.

Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+ e Google Play.

Continua após a publicidade

King Kong en Asunción (2020) - Globoplay

King Kong é um filme de estranhezas. Acompanhamos a trajetória deste personagem, chamado apenas de “O Velho” enquanto ouvimos a narração over de uma entidade - a Morte - falando em guarani. O texto dessa narração é da autora gaúcha Natália Borges Polesso e, vertido na língua oficial do Paraguai, é interpretado pela atriz Ana Pavlova. Ela já esteve em Gramado como parte do elenco de Las Herederas.

Busca de redenção familiar depois de uma vida errada? Jornada de purgação espiritual, mesmo que seja pelo excesso? King Kong en Assunción pode ser tudo isso, ou nada disso.

Clique aqui para ler a crítica de Luiz Zanin sobre King Kong en Asunción, o melhor filme do Festival de Gramado de 2020, no Estadão.

Disponível para assistir no Globoplay.

Pacarrete (2019) - Globoplay

Continua após a publicidade

Marcélia Cartaxo, a grande atriz paraibana, vive a personagem-título. Pacarrete é a corruptela brasileira do francês Paquerette, aquela margaridinha do campo, mas que também foi nome de uma atriz de sucesso.

Ela muda-se de Fortaleza para o interior do Ceará, a pequena cidade de Russas, terra natal do diretor. Vai morar com a irmã mais velha, vivida pela maravilhosa Zezita Matos. A empregada da casa é interpretada por Soia Lira. Todas as três paraibanas e amigas na vida real. O perfeito encaixe desse trio central é um dos trunfos de Pacarrete.

Marcélia Cartaxo (a Macabéia de A Hora da Estrela, filme premiado em Berlim) vive em estado de graça a bailarina envelhecida que tenta uma sobrevida artística na pequena cidade de Russas. Frustra-se ao ver recusada sua proposta de encenar um balé na festa de 200 anos de fundação da cidade. A secretária de cultura tenta explicar a ela que balé clássico não casa lá muito bem com o forró previsto para a comemoração popular.

Clique aqui para ler a crítica de Luiz Zanin sobre Pacarrete, o melhor filme do Festival de Gramado de 2019, no Estadão.

Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+.

Ferrugem (2018) - Globoplay

Continua após a publicidade

A história começa com a visita de uma classe teen a um aquário da cidade. Observam os peixes, brincam e mexem uns com os outros e registram tudo em seus celulares. Sim, esses gadgets onipresentes, com suas câmeras indiscretas e obsessivas. A tal ponto que o professor Davi (Enrique Diaz) reclama que eles não mais observam o ambiente em que estão. Apenas o registram para ver depois, em casa. Há um comentário aqui sobre o mundo das imagens e também do simulacro.

Tati é uma dessas garotas, cheia de vida, bonita, alegre, curiosa. Um dia, um vídeo íntimo que ela fez com o namorado vaza para o grupo de whatsapp da escola. É o fim do seu sossego. E pode ser o fim de algumas outras coisas também.

Clique aqui para ler a íntegra da crítica de Luiz Zanin sobre Ferrugem, vencedor de melhor filme no Festival de Gramado em 2018.

Disponível para assistir no Globoplay e para alugar no Apple TV+.