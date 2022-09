Festival de Veneza: ‘The Banshees of Inisherin’ mostra as complicações da amizade masculina

VENEZA - Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) são melhores amigos, daqueles que se encontram todos os dias no pub - o fato de não haver mais nada para fazer na ilha onde moram, na costa da Irlanda, na década de 1920, é só um detalhe. Do nada, Colm recusa o convite diário para ir ao bar. Quando Pádraic pergunta por que, Colm responde que não quer mais ser seu amigo. Como faria um garoto da quinta série.

É assim que começa The Banshees of Inisherin, novo filme de Martin McDonagh, que vai à Irlanda de seus pais depois de sua história americana Três Anúncios para um Crime (2017), vencedor dos Oscars de atriz (Frances McDormand) e ator coadjuvante (Sam Rockwell). É também sua reunião com Farrell e Gleeson, que estrelaram seu primeiro longa, Na Mira do Chefe (2008). Os atores estão fantásticos, tornando irresistíveis dois personagens taciturnos. Imediatamente candidatam-se a prêmios, tanto no Festival de Veneza quanto no Oscar.

Como sempre, McDonagh cria diálogos espertos, que não negam as origens teatrais do diretor e roteirista - um prêmio de roteiro não seria inesperado em Veneza. Mas ele também infunde o filme com a especificidade do lugar. Uma ilha pressupõe isolamento, especialmente se considerado que estamos em 1923, quando a Guerra civil corre solta no país. Os habitantes ouvem os canhões ao longe. Também é uma ilha esparsamente povoada, com poucas oportunidades de lazer, de conhecer novas pessoas e de encontrar afinidades, dadas as poucas opções.

Daí o desespero de Pádraic quando Colm avisa que não quer mais amizade. Ele simplesmente não aceita. Quer saber o que fez, como contornar. Colm diz, friamente, que quer se concentrar na sua música, está ficando velho e não pode perder tempo com alguém tão sem o que dizer quanto Pádraic, capaz de ficar duas horas falando sobre o cocô de um de seus animais, mas incapaz de compartilhar sentimentos e opiniões mais profundas, a não ser com a irmã, Siobhán (Kerry Condon),

O ator Colin Farrell na exibição do filme 'The Banshees of Inisherin' Foto: Ettore Ferrari/ EFE / EFE

Colm ainda promete que, se Pádraic continuar insistindo, ele vai cortar um dedo de sua própria mão. Não importa que isso vá atrapalhar a criação de sua música. Pádraic deixa para lá ou tenta recuperar a amizade com Colm a qualquer custo?

The Banshees of Inisherin coloca o espectador diante da dor do rompimento de um relacionamento. Pádraic fica confuso, sem chão, como quem já esteve na situação sabe. Mas também é, mais especificamente, um filme que mostra as complicações da amizade masculina, tão pouco exploradas no cinema. O filme fala das dores dos homens, de uma dificuldade de se expressar, de compartilhar sentimentos e de como suas incapacidades muitas vezes transformam-se em atos violentos. Outro personagem importante, Dominic (Barry Keoghan), uma espécie de bobo da vila, não consegue se aproximar das mulheres e vive sendo castigado fisicamente pelo pai.

McDonagh mostra uma grande compaixão por esses personagens tão fraturados que agem de maneiras absurdas. Talvez seja seu filme mais doce, mesmo que carregado de melancolia e da comédia sombria que ele aprecia tanto.