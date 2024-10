Festival do Rio exibe 300 filmes, de ‘Maníaco do Parque’ a longa de Almodóvar, a partir desta quinta

Além do filme sobre o sambista Moacyr Luz, Embaixador Dessa Cidade, de Tarsilla Alves, destaca-se também A Queda do Céu, inspirado no livro homônimo de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que compara a vida ocidental com o conhecimento e a cosmologia yanomami.

O longa brasileiro de encerramento do 26º Festival do Rio será Maníaco do Parque, com sessão no dia 12 de outubro, no Odeon. O filme, dirigido por Maurício Eça, é protagonizado por Giovanna Grigio, no papel da jornalista Elena, e Silvero Pereira, que dá vida ao serial killer brasileiro, o motoboy Francisco, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. O elenco também reúne Marco Pigossi, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Xamã e Augusto Madeira, entre outros. O filme estreia no Prime Video em 18 de outubro.