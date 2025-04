Festival É Tudo Verdade: 5 documentários instigantes e imperdíveis para ver

O Festival É Tudo Verdade chega, em 2025, à sua 30ª edição, com exibições gratuitas em cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre 3 e 13 de abril, o público poderá conferir 85 produções, entre longas e curtas-metragens, feitas por cineastas de diversos países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Cuba, Ucrânia e Palestina.

Entre os filmes exibidos, estão retratos da zona de guerra na Faixa de Gaza, uma exploração profunda da Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia e os bastidores da Liga Nacional de Futebol de Times LGBTQIA+. Confira abaixo cinco documentários para conferir no Festival:

‘Histórias do Marco Zero’

PUBLICIDADE Comandado por 22 cineastas palestinos que vivem em meio ao conflito em Gaza, o longa mistura animação, ficção e documentário para narrar os terrores vividos pelo povo palestino em meio aos ataques de Israel. O filme explora a resiliência de um povo que usa da criatividade e da força de espírito para sobreviver à devastação. Histórias do Marco Zero será exibido em 9 de abril, às 16h30, na Estação NET Botafogo, no Rio de Janeiro, e em 10 de abril, às 19h30, na Cinemateca Brasileira — Grande Otelo, em São Paulo.

Cena do documentário 'Histórias do Marco Zero', que aborda o conflito em Gaza. Foto: Metafora Production/Divulgação

‘A Bolha’

O curta-metragem dirigido por Caio Baú retrata a Liga Nacional de Futebol de Times LGBTQIA+, realizada em São Paulo. Com depoimentos de atletas amadores que jogam na competição, A Bolha dá voz à comunidade desportiva LGBTQIA+ brasileira, voltando os olhares a um mundo pouco visto no esporte nacional.

Em São Paulo, A Bolha será exibido em 7 de abril, às 15h no Cinesesc e no dia 10 de abril, às 14h30 na Cinemateca Brasileira — Grande Otelo. No Rio, o filme tem exibições marcadas em 9 de abril, às 18h30, na Estação NET Botafogo, e no dia 11 de abril, às 16h, na Estação NET Rio.

Documentário 'A Bolha' retrata a Liga Nacional de Futebol de Times LGBTQIA+. Foto: Oziris Oliveira/Divulgação

‘A Invasão’

Dirigido por Sergei Loznitsa (Maidan), A Invasão documenta a luta do povo ucraniano diante da invasão russa. Retrato de resistência, o filme explora os conflitos vividos pelos cidadãos em meio à guerra e traz uma declaração de resistência da Ucrânia frente à Rússia.

Em São Paulo, A Invasão será exibido em 6 de abril, às 21h30, na Cinemateca Brasileira - Grande Otelo e no dia 12 de abril, às 20h30, no IMS Paulista. No Rio, o filme tem exibição marcada no dia 4 de abril, às 18h, na Estação NET Rio.

'A Invasão' documenta a luta do povo ucraniano diante da invasão russa. Foto: Atoms & Void/Divulgação

‘Bruscky: Um Autorretrato’

Um dos grandes pioneiros da arte nacional, Paulo Bruscky é acompanhado pela câmera de Éryk Rocha, que relembra a carreira do artista pernambucano, passando pelas lembranças da ditadura militar e de seus grandes trabalhos artísticos. A visão experimentadora de Bruscky e seu olhar libertário são evidenciados no filme, que explora a relevância do artista no cenário nacional.

Em São Paulo, Bruscky: Um Autorretrato será exibido no dia 9 de abril, às 20h30, no CineSesc, e no dia 10, às 17h, na Cinemateca Brasileira - Grande Otelo. No Rio, as exibições acontecem em 7 de abril, às 20h30, na Estação NET Botafogo, e no dia 8, às 21h, na Estação NET Rio.

'Bruscky: Um Autorretrato' acompanha Paulo Bruscky pela câmera de Éryk Rocha. Foto: Aruac Filmes/Divulgação

‘Chaplin: O Espírito do Vagabundo’

A família do lendário ator e cineasta Charles Chaplin explora as origens de um de seus personagens mais famosos, o Vagabundo, e suas heranças ciganas que o transformaram em um dos maiores ícones do cinema. Dirigido por Carmen Chaplin, o documentário conta com entrevistas inéditas, trechos de filmes caseiros e um acesso sem precedentes à propriedade do avô de Chaplin.

Em São Paulo, Chaplin: O Espírito do Vagabundo será exibido no dia 3 de abril, às 16h, no IMS Paulista, e no dia 5, às 14h30, na Cinemateca Brasileira — Grande Otelo. No Rio, o filme tem exibição marcada para 12 de abril, às 16h30, na Estação NET Botafogo.

