Festival de Gramado: premiação terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

O 51.º Festival de Cinema de Gramado chega ao fim na noite deste sábado, 19 de agosto. A cerimônia de premiação ocorre a partir das 20h45, e conta com transmissão ao vivo do Canal Brasil no YouTube e do Globoplay + Canais.

Em 2023, o evento teve como destaque a exibição do filme Retratos Fantasmas, de Kléber Mendonça Filho, um dos cotados para representar o Brasil na disputa por uma vaga entre os concorrentes ao Oscar de melhor filme internacional. Laura Cardoso e Léa Garcia (que morreu durante o festival, em Gramado) foram as principais homenageadas.

Onde assistir à premiação do Festival de Gramado

Além do Canal Brasil, também é possível acompanhar a cerimônia de encerramento do Festival de Gramado de 2023 pelo streaming Globoplay, desde que inclusa a assinatura do pacote + Canais.