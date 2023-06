Festival In-Edit Brasil divulga programação; encerramento terá homenagem a Rita Lee

A edição comemorativa de 15 anos do In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, divulgou sua programação. Ao todo, serão exibidos 68 títulos nacionais e internacionais, inéditos em circuito comercial de cinema ou streaming.

As sessões ocorrem entre 14 e 25 de junho, em salas como nas salas CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido, Spcine Paulo Emílio (CCSP), Cine Cortina, além de parte da programação online. O acessoa elas são gratuitas, com exceção das que ocorrerão no CineSesc, com ingressos R$ 8/R$ 24.

Na abertura, os diretores Emílio Domingos e Felipe Giuntini apresentam o documentário Chic Show. A produção conta a história do baile de mesmo nome que era apresentado em diversos salões de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. A sessão ocorrerá no CineSesc, às 20h30.

O cartaz de divulgação do documentário 'Chic Show' Foto: Divulgação/Festival In-Edit

Entre os destaques da mostra competitiva, o documentário Elis & Tom - Só Tinha que Ser Com Você, do diretor Roberto de Oliveira, que resgata o encontro entre Elis Regina e Tom Jobim em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a gravação do disco Elis & Tom, lançado em 1974.

Outro documentário que enfoca uma cantora brasileira é Miúcha, A Voz da Bossa Nova, produção franco-brasileira com roteiro de Liliane Mutti. Miúcha (1937-2018) foi um das principais vozes de compositores como Chico Buarque, de quem era irmã, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Já Letrux: Viver é um Frenesi, de Márcio Debellian, acompanha a rotina da cantora em São Pedro da Aldeia, uma pequena cidade litorânea para onde mudou-se quando ficou impossibilitada de trabalhar e pagar aluguel no Rio de Janeiro durante a pandemia. A exbição será no dia 17 de junho, às 18h30, na Cinemateca Brasileira. Letrux estará presente e fará leituras de poemas após a sessão.

Elis Regina e Tom Jobim em cena do documentário 'Elis&Tom - Só Tinha Que Ser Com Você', de Roberto de Oliveira Foto: Divulgação/Festival In-E

Entre as produções internacionais, o documentário Omara conta a trajetória da cantora cubano Omara Portuondo, com direção de Hugo Pérez. Já Max Roach: The Drum Also Waltzes, de Samuel Pollard e Ben Shapiro, joga luz na história de um dos bateristas de jazz mais importantes de todos os tempos.

Ainda sobre jazz, o convidado especial desta edição do In-Edit Brasil será o cineasta e produtor canadense Ron Mann. Ele vem ao evento para apresentar seus filmes, entre eles, o Imagine the Sound (1981), um dos elogiados documentários sobre o gênero.

Entre os outros nomes da música que aparecem em documentários presentes na programação do festival estão Lupicínio Rodrigues, Chiquinha Gonzaga, David Johansen e Syd Barrett e a banda Pink Floyd.

A sessão de encerramento terá a exibição do documentário Ovelha Negra, dirigido por Roberto de Oliveira, o mesmo de Elis & Tom, de 2007, como uma homenagem à cantora Rita Lee, morta em maio deste ano, aos 75 anos. A sessão será na Cinemateca Brasileira, às 19h30.