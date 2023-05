‘Ficção horrivelmente escrita’, diz Johnny Depp, em Cannes, sobre notícias recentes

AFP - O ator americano Johnny Depp declarou nesta quarta-feira, 17, que o que se publica sobre ele é “uma ficção horrivelmente escrita”, depois da polêmica na véspera com a sua presença na abertura do Festival de Cinema de Cannes.

“Nestes últimos cinco, seis anos, a maior parte do que vocês leram é ficção horrivelmente escrita”, disse ele em coletiva de imprensa, em alusão à sua batalha jurídica com sua ex-parceira.

“Vivemos tempos muito estranhos”, acrescentou o ator de 59 anos. “Desejo o melhor para aqueles que querem viver assim. Não contem comigo”, afirmou.

Depp travou uma amarga batalha jurídica com sua ex-mulher Amber Heard, com quem foi casado por pouco mais de um ano, entre 2015 e 2016. Heard entrou com uma denúncia por violência conjugal e pediu o divórcio.

Johnny Depp, em coletiva de imprensa no Festival de Cannes, no dia seguinte à exibição de 'Jeanne du Barry' Foto: Guillaume Horcajuelo/EFE

Depois, o ator processou a ex-mulher, que continuou acusando-o por difamação, e ganhou o julgamento.

Depp, um ator que admitiu problemas com álcool e drogas, foi afastado dos estúdios de Hollywood.

No ano passado, a diretora e atriz francesa Maïwenn o chamou para a produção Jeanne du Barry, filme sobre a amante favorita do rei Luís XV, interpretado pelo ator.

O filme abriu o festival de Cannes na noite de terça-feira. No mesmo dia, um grupo de profissionais do cinema francês assinou um manifesto protestando contra a presença de “homens e mulheres que agridem” no tapete vermelho.

“Foi corajoso escalar um provinciano de Kentucky como Luis XV”, disse Depp, referindo-se a Maïwenn, que teve seus próprios problemas com a Justiça, depois que um jornalista a acusou de agressão.

Questionado se se sentia boicotado por Hollywood, Depp respondeu: “Não, porque não penso em Hollywood, não preciso muito de Hollywood”.