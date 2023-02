Filme ‘80 for Brady’, com Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field e Lily Tomlin, homenageia Tom Brady

The New York Times - Com o público mostrando uma preferência contínua por transmitir filmes no conforto de casa, longe de multidões e lanches caros, a bilheteria de muitos filmes sofreu. Mas a nova comédia 80 for Brady testou a tendência e conseguiu. Ele arrecadou US$ 12,5 milhões acima do esperado e conquistou o segundo lugar nas bilheterias no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, arrecadando apenas US$ 2 milhões a menos do que o filme de terror Batem à Porta, de M. Night Shyamalan. Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

O filme, ambientado em 2017, segue as desventuras de um grupo de mulheres mais velhas que são tão superfãs do New England Patriots e de seu quarterback estrela na época, Tom Brady, que decidem fazer uma viagem para ver o time jogar no Super Bowl, em Houston. As estrelas - Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field - têm uma idade média de 84 anos, tornando o filme um modelo raro: um longa de empoderamento feminino para idosos.

Jane Fonda (E), Sally Field, Lily Tomlin e Rita Moreno em cena da comédia '80 for Brady' Foto: Scott Garfield/Paramount Pictures/AP

Baseado em uma história verdadeira sobre um grupo de amigas que assistiam aos jogos do Patriots semanalmente, a trama diverge da realidade em quase todos os aspectos. O grupo verdadeiro nunca experimentou uma viagem na estrada, ou os golpes, flertes, jogos de pôquer de alto risco, manobras de dança coreografadas, perucas, concursos picantes de comer asas de frango, consumo de comestíveis com ervas daninhas de alta potência. Elas também nunca conheceram Billy Porter, Guy Fieri, Retta e Patton Oswalt como fazem nossas protagonistas no filme.

“Sou absolutamente fã dos Patriots e de Tom Brady”, disse Dou Yu, 48, pesquisadora biomédica. “Eu ia esperar ver o filme no streaming, mas, como ele se aposentou, é um momento único.”

Mas foi o enredo, e principalmente o elenco, que atraiu muitos espectadores.

“São senhoras da nossa idade”, disse Jane Pappalardo, 79, que compareceu à cerimônia das 18h15, ao lado da sua vizinha e amiga de longa data, Rosalie R. Shane, 78. Ela apontou para um pôster em tamanho real do elenco.

“Eu vi todos os episódios de Grace and Frankie cinco ou seis vezes”, disse ela, referindo-se à popular série da Netflix estrelada por Fonda e Tomlin. “Não gosto de ver super-heróis, violência, tiroteios e coisas que jovens de 20 anos querem ver. Isso é para nós.”

Shane concordou. “Meu marido está fora por uma semana, então estou vendo meus amigos e estamos fazendo coisas divertidas. Eu disse a Jane ontem: ‘Você quer se reunir e tomar uma taça de vinho?’ E ela disse: ‘Que tal ir ver este filme e depois tomaremos uma taça de vinho?’.”

Ambas riram.

“Não estava exatamente no topo da minha lista”, disse Shane. “Mas, ao mesmo tempo, estou muito curiosa. Ele acabou de se aposentar - espero que para seu bem - e eu sempre o amei. E parece que será um filme bobo e divertido, e Brady estará nele, e todo mundo está falando sobre Brady. Então aqui estou.”

Sua amiga Jane teve uma opinião ligeiramente diferente. “Eles poderiam remover Tom Brady deste filme e eu não me importaria”, disse.

O comparecimento das mulheres caiu tanto que a Paramount, distribuidora do filme, estava certa sobre o tipo de público que poderia capturar nos cinemas: mulheres com 35 anos ou mais.

“A realidade é que este filme foi produzido pela Paramount Plus”, disse Chris Aronson, presidente de distribuição doméstica da Paramount, falando sobre o serviço de streaming do estúdio, que comprou o filme do independente Fifth Season.

“Mas quando o vimos e o apresentamos ao público, percebemos que tínhamos algo único no mercado. E, certamente, o público alvo era muito específico, mas sabíamos que poderíamos alcançar.”

“Existe uma velha frase que diz: ‘você não precisa fazer um filme para todo mundo, mas é melhor fazê-lo para alguém’”, acrescentou Aronson.

Na verdade, segundo uma pesquisa da Paramount, o público se caracterizou exatamente como previsto. Quase 70% dos participantes eram mulheres e quase 75% tinham mais de 35 anos. Cinquenta por cento dos participantes tinham 55 anos ou mais.

Os espectadores disseram que foram atraídos pela história dirigida por mulheres.

Latasha Harris, 41, coordenadora de produtos especiais, estava procurando um meio de descomprimir depois do trabalho. Ela acha o cinema muito mais envolvente para esse tipo de lançamento do que o sofá de sua sala de estar. "Em casa, você assiste a um filme, mas ainda vê a bagunça que precisa limpar", justificou.





