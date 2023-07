Executivos tentaram cortar cena em que Barbie elogia beleza de mulher idosa, diz diretora

O filme Barbie, de Greta Gerwig, em exibição nos cinemas de todo o mundo, teve uma de suas cenas mais emocionantes ameaçada de não estar no longa. Gerwig teve de brigar contra os executivos do estúdio para mantê-la. A revelação foi feita por ela mesma, em várias entrevistas antes do lançamento da comédia nos cinemas, quando Gerwig revelou que foi sugerido que ela cortasse o instante em que Barbie (Margot Robbie) encontra uma senhora idosa em um banco e diz que ela é linda.

“Eu amo tanto essa cena”, disse Gerwig à revista Rolling Stone. “E a mulher mais velha no banco é a figurinista Ann Roth. Ela é uma lenda. É um momento sem saída, de certa forma – não leva a lugar nenhum. E, nos primeiros cortes, olhando para o filme, foi sugerido: ‘Bem, você pode cortá-lo. E, na verdade, a história continuaria do mesmo jeito.’ E eu disse: ‘Se eu cortar a cena, não sei sobre o que é esse filme’.”

Ela disse mais: “Foi assim que eu vi. Para mim, este é o coração do filme”. “A maneira como Margot interpreta aquele momento é gentil, e não forçada. Há os elementos mais ultrajantes no filme que as pessoas dizem: ‘Oh, meu Deus, não acredito que a Mattel deixou você fazer isso’ ou ‘não acredito que a Warner Bros deixou você fazer isso’”.

A cena da idosa não interfere em nada no enredo do filme, mas, segundo a diretora, é fundamental para entender a percepção da Barbie sobre o mundo real depois que ela sai da utopia perfeita que é a Barbielândia.

“A ideia de um Deus amoroso que é uma mãe, uma avó – que olha para você e diz: ‘Querida, você está bem’ – é algo que sinto que preciso e queria dar a outras pessoas”, acrescentou Gerwig ao jornal The New York Times sobre a importância da cena, que ela descreve como uma “transação de graça”.

“Se eu cortar aquela cena, não sei por que estou fazendo este filme”, acrescentou Gerwig. “Se eu não tiver essa cena, não sei o que é ou o que fiz.”