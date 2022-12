Durante o painel da Disney na CCXP, a Lucasfilm confirmou o título da quinta aventura do arqueólogo aventureiro mais famoso do mundo: Indiana Jones e o Chamado do Destino, com Harrison Ford encabeçando elenco.





Leia também CCXP homenageia Fernando Meirelles e celebra os 20 anos de ‘Cidade de Deus’

Harrison Ford protagoniza Indiana Jones 5









Logo em seguida, a companhia lançou oficialmente o trailer visto pelos visitantes da CCXP, que já tinha sido apresentado ontem na convenção da Disney para Ásia e Pacífico.

O estúdio também anunciou que a terceira temporada de O Mandaloriano estreia no dia 1 de março de 2023.

Publicidade