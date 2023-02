Filme mudo ‘Tormenta’ ganha exibição com música ao vivo; veja 10 produções da mesma época

Lançado em 1931, Tormenta, filme mudo dirigido por Arthur Serra, poderá ser visto novamente em exibição nesta terça, 7, e quarta, 8, no IMS Paulista. Para essas sessões especisias, o longa-metragem contará com trilha sonora tocada ao vivo pelos músicos Juliana Perdigão e Craca.

A história do filme se passa em uma vila pacata, onde o amargurado Daniel quer vingar o assassinato de seu pai, o compositor Jacques. No decorrer do drama, vários crimes são cometidos, mas o amor também surge quando o protagonista se apaixona pela jovem Lúcia.

Filme mudo Tormenta ganha exibição com música ao vivo Foto: S.A.I.F.A. Yara





As sessões de Tormenta fazem parte da programação da mostra Moderna pelo Avesso: Fotografia e Cidade, Brasil, 1890-1930, em cartaz no IMS Paulista até o dia 26. Exposição gratuita apresenta a produção fotográfica realizada em algumas das principais capitais do País - Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Belém - durante a Primeira República, de 1889 a 1930.

O filme Tormenta, com música ao vivo, será exibido nest terça, 7, e quarta, 8, às 20h (Ingressos: R$ 20). O IMS Paulista fica na Avenida Paulista, 2.424 (2842-9120).

Confira 10 filmes da época do cinema mudo

No Telecine:

A Filha da Água (1925), de Jean Renoir

Após a morte do pai, Virgínia é acolhida por uma família rica, mas precisa fugir quando eles são atacados por camponeses. Diretor do filme, Jean Renoir é considerado um dos maiores cineastas da História. Com Catherine Hessling, Charlotte Clasis, Pierre Champagne.





A Filha da Água (1925), de Jean Renoir Foto: Telecine





Napoleão (1927), de Abel Gance

A ascensão militar de Napoleão Bonaparte é destrinchada desde a juventude até sua concretização como grande líder no exército. O épico francês é considerado um dos maiores filmes da época do cinema mudo. Com Albert Dieudonné, Antonin Artaud, Gina Manès, Vladimir Roudenko.





Napoleão (1927), filme de Abel Gance Foto: Telecine





O Gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene

No gabinete do dr. Caligari, o sonâmbulo Cesare faz previsões que se concretizam misteriosamente. Uma das obras mais importantes do expressionismo alemão, o filme de Robert Wiene revolucionou a sétima arte. Com Conrad Veidt, Friedrich Feher, Werner Krauss.

A Última Gargalhada (1924), de F.W. Murnau

Após ser demitido de suas funções em um hotel de luxo, um porteiro passa por diversas humilhações. Muitas das técnicas de linguagem e movimentos de câmera utilizados por F.W. Murnau foram inovadores na época. Com Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller.





Filme A Última Gargalhada (1924), de F.W. Murnau Foto: Telecine

Ana Bolena (1920), de Ernst Lubitsch

Segunda esposa de Henrique VIII, Ana Bolena teve forte influência como rainha da Inglaterra. O filme de Ernst Lubitsch utiliza muitas das técnicas de linguagem que caracterizaram o expressionismo alemão. Com Emil Jannings, Henny Porten, Paul Hartmann.









O Golem (1920), de Paul Wegener

O rabino Loew dá vida à criatura mítica chamada Golem para evitar que seu povo seja expulso de Praga. Baseado na lenda judaica, o filme é um dos grandes marcos do expressionismo alemão. Com Albert Steinrück, Ernst Deutsch, Paul Wegener.









Os Espiões (1928), de Fritz Lang

O detetive Donald Tremaine tenta desmantelar a organização criminosa comandada pelo banqueiro Haghi. Foi uma das muitas colaborações entre Fritz Lang e sua então esposa, a roteirista Thea von Harbou. Com Gerda Maurus, Lien Deyers, Rudolf Klein-Rogge.





Viagem à Lua (1902), de Georges Méliès

Um grupo de cientistas viaja à Lua numa nave em formato de bala e lá descobre a existência de vida inteligente. Dirigido por Georges Méliès, um dos pais do cinema. Com Georges Méliès, Victor André, Bleuette Bernon, Jehanne D’alcy.





Viagem à Lua (1902), filme de Georges Méliès Foto: Telecine





No Globoplay:

O Grande Ditador (1940), Charles Chaplin

Um barbeiro judeu retoma sua rotina após a 1ª Guerra Mundial. Sem memória do que aconteceu, ele descobre a ascensão do ditador Adenoid Hynkel, que acredita em uma nação ariana e passa a perseguir os judeus. Com Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie.









Em Busca do Ouro (1925), de Charles Chaplin

Carlitos (Charles Chaplin) tenta fazer dinheiro no Alaska durante a corrida do ouro americana. No entanto ele acha muito mais do que isso: a amizade McKay e o amor da bela bailarina Georgia. Com Charles Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale.