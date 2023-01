Filme ‘Nada de Novo no Front’ lidera indicações ao Bafta 2023; veja lista

O filme alemão Nada de Novo no Front (Netflix), de Edward Berger, lidera a lista de indicações do Bafta, principal premiação britânica para a indústria cinematográfica, com 14 indicações. Épico sobre a Primeira Guerra Mundial e nova adaptação para o cinema do romance de 1928 de Erich Maria Remarque, o longa é o primeiro a somar 14 ou mais indicações para o Bafta desde O Discurso do Rei em 2011. Em seguida, aparecem Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, cada um com 10 indicações - o filme biográfico Elvis, de Baz Luhrmann, vem logo em seguida, com nove. Os vencedores serão anunciados em 19 de fevereiro, em Londres.

Cena de 'Nada novo no front', que disputa o Bafta de melhor filme e outras 13 categorias. Foto: Neflix

A academia de cinema da Grã-Bretanha introduziu mudanças para aumentar a diversidade dos prêmios - em 2020, nenhuma mulher foi indicada para melhor direção pelo sétimo ano consecutivo e todos os 20 indicados nas categorias de ator principal e coadjuvante eram brancos.

Para isso, o processo de votação foi reformulado: adicionou-se uma rodada de “lista longa” na votação, antes da seleção dos indicados finais pelos integrantes da academia. Para o prêmio de melhor filme, é criada uma lista de 15 produções que todos os membros devem assistir antes de votar.

Este ano, 11 realizadoras concorrem a prêmios em todas as categorias, incluindo documentários e animações. Mas há apenas uma mulher entre os indicados a melhor direção: Gina Prince-Bythewood, por A Mulher Rei. Os outros indicados são Edward Berger, Martin McDonagh, Kwan/Scheinert, Todd Field (por Tár) e o cineasta coreano Park Chan-wook, por Decisão de Partir.

As candidatas a atriz principal são Michele Yeoh por Tudo em Todo Lugar...; Cate Blanchett por Tár; Viola Davis por A Mulher Rei; Danielle Deadwyler por Till; Ana de Armas por Blonde e Emma Thompson por Boa Sorte, Leo Grande.

A categoria de melhor ator coloca Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin) contra Austin Butler por Elvis; Brendan Fraser por A Baleia; Daryl McCormack por Boa Sorte, Leo Grande, Paul Mescal por Aftersun e Bill Nighy por Living.

Veja a lista completa dos indicados do Bafta

Melhor filme

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tár

Melhor filme britânico

Aftersun

Os Banshees de Inisherin

Brian and Charles

Império da Luz

Boa Sorte, Leo Grande

Living

Matilda: O Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Atriz

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, A Mulher Rei

Danielle Deadwyler, Till

Ana de Armas, Blonde

Emma Thompson, Boa Sorte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Ator

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, A Baleia

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin

Daryl McCormack, Boa Sorte, Leo Grande

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Atriz coadjuvante

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Hong Chau, A Baleia

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly De Leon, Triângulo da Tristeza

Carey Mulligan, Ela Disse

Ator coadjuvante

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

Albrecht Schuch, Nada de Novo no Front

Micheal Ward, Império da Luz

Direção