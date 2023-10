Filme ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ foi feito para ser desfrutado em comunidade ; leia a crítica

AFP - Ele abre com um relógio em contagem regressiva até a hora do show - borboletas no estômago, uma montanha-russa lentamente chegando ao seu ápice - e, então, uma falsa sensação suave. Taylor Swift é ouvida antes de ser vista. “Já faz muito tempo...”, ela diz. Então, chega o momento: uma performance resumida de Miss Americana & The Heartbreak Prince, do álbum Cruel Summer, uma faixa que TikTok deu nova vida quatro anos após seu lançamento inicial, em 2019.

Este é o momento que algo precisa ficar claro: o filme Taylor Swift: The Eras Tour é uma réplica quase exata de seu show de grande sucesso, que recapitula todos os seus 10 álbuns de estúdio ao longo de 17 anos de carreira. Não há interrupções narrativas, nem filmagens de bastidores, nem ornamentação adicional do cenário monolítico (com exceção de alguns efeitos e cartões de título de álbuns para apresentar cada época). Este é o Eras Tour completo que acaba de estrear nos cinemas americanos. O filme chega ao Brasil em 3 de novembro.

Para quem conseguiu ingressos para o show da Eras Tour, é a oportunidade de reviver a experiência, provavelmente com parentes e amigos queridos que não tiveram a mesma sorte. Para quem não compareceu, é uma oportunidade de testar as expectativas versus a realidade. Mas para todos, é a oportunidade de fazer com que cada assento de casa se transforme no melhor assento de casa. Taylor Swift: The Eras Tour foi todo filmado de perto, de maneira muito pessoal de todos os pontos de vista, cortesia de Sam Wrench, que dirigiu o documentário.

Taylor Swift durante a estreia mundial do documentário 'Taylor Swift: The Eras Tour', em Los Angeles Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Onde mais, senão neste filme, você pode ser colocado a centímetros do piano da era do álbum Evermore, coberto de musgo, de Swift, enquanto ela apresenta Champagne Problems - tão perto a ponto de examinar as falanges dos dedos enquanto elas pressionam as notas finais da coda da música? E onde mais isso soa tão bem, destacando detalhes sonoros que podem ter passado despercebidos na ambiente de um estádio? Como guitarras colocadas no alto da mixagem de Look What You Made Me Do, diferindo ligeiramente da gravação, ou ênfase colocada em momentos que os fãs transformaram em oportunidades de participação interna, como quando todos gritam: “1, 2, 3, 4, vamos lá, vadia!” em Delicate, inspirado em um vídeo viral?

As edições na produção do concerto de três horas e meia são poucas na tela. As mudanças de figurino são reduzidas. Algumas músicas são cortadas, como The Archer, Cardigan, Wildest Dreams e No Body No Crime. A seção Speak Now tem apenas uma música: Enchanted, com trilha sonora de Long Live, os créditos finais junto com imagens de erros de gravação da Eras Tour e uma interminável troca de pulseiras de amizade. As brincadeiras no palco também são limitadas, principalmente reservadas para humor e exposição.

Como relatado anteriormente, o filme do concerto, é um compilado a partir de vários shows de Swift no SoFi Stadium, em Los Angeles. As vendas antecipadas de ingressos em todo o mundo já ultrapassaram US$ 100 milhões.

A AMC Theatre anunciou que o filme-concerto quebrou seu recorde de maior receita de vendas de ingressos em um único dia. A rede de cinemas Cinemark relatou que os recordes de pré-vendas domésticas são mais de ‘10 vezes maiores em pré-vendas do que qualquer outro evento de engajamento cinematográfico”. É muito cedo para dizer, mas todos os sinais apontam para o documentário superar Justin Bieber: Never Say Never, de 2011, como o maior filme-concerto de todos os tempos.

Para a estreia na noite de quarta-feira, 11, em Los Angeles, Taylor fechou o The Grove, um movimentado shopping ao sul de Hollywood, e assistiu sua apresentação em um auditório ao lado de um público repleto de estrelas de Adam Sandler, Mariska Hargitay, a atriz Julia Garner, o co-apresentador de Queer Eye, Karamo Brown, a estrela country Maren Morris, a cantora Hayley Kiyoko e Becca Tilley do Bachelor Nation.

O filme é enorme, mas nada poderia recriar exatamente a alegria arrebatadora de decibéis de uma apresentação de música ao vivo, especialmente nesta escala. Mas neste formato, Taylor chega mais perto possível - e para ela, ser uma exceção à regra é normal. Numa indústria musical fraturada e algorítmica, a cantora é um exemplo final de monocultura, uma figura reconhecível pela maioria. E por causa desse fato, ela é capaz de comunicar totalmente seu poder em um filme-concerto com pouco ou nenhum diálogo.

Isso, reconhecidamente, é algo disponível apenas para ela e Beyoncé, uma superestrela com quem Taylor aprendeu e se espelhou, em alguns aspectos. Por exemplo: Beyoncé limita as aparições tradicionais na imprensa para, em vez disso, apresentar sua própria história em seus próprios termos; Taylor começou a fazer o mesmo. Da mesma forma, Bey lançará um documentário narrando sua Renaissance World Tour, com estreia nos cinemas AMC na América do Norte em 1º de dezembro, em um acordo semelhante ao de Taylor.

O sucesso do filme-concerto de Taylor também tem algo a ver com o cenário de um teatro. Seu documentário revelador de 2020, Miss Americana, foi lançado na Netflix e deve ser entendido com uma espécie de intimidade. O espectador está com ela no banco de trás do carro, ouvindo sua incrível franqueza sobre as pressões de ser Taylor, e em um momento particularmente memorável de uma refeição desordenada.

Em uma experiência de visualização muito diferente, Taylor Swift: The Eras Tour foi feito para ser desfrutado em comunidade – um evento onde fãs em cosplays personalizados podem dançar, cantar e filmar a tela em seus smartphones, quebrando as regras do filme tradicional. Estranhos se tornam amigos. E o tempo todo, sentindo-se mais próximo de Taylor do que nunca.