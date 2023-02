Filmes da Marvel retornam aos cinemas na China após quase 4 anos

AFP - Após quase quatro anos, os filmes da Marvel retornarão aos cinemas chineses, anunciou o estúdio americano nesta quarta-feira, 18, para alegria dos fãs da franquia.

Os filmes de super-heróis da Marvel, extremamente populares no país asiático, estão longe das telonas desde o lançamento de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’, em julho de 2019.

Cena do filme 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' Foto: Marvel Studios





Com a esperança de obter uma autorização permanente no vasto mercado chinês, os estúdios americanos ocasionalmente realizam cortes de cenas consideradas muito violentas, ousadas, perturbadoras ou politicamente sensíveis pelo Governo em vigência.

A Marvel Studios, propriedade da Disney, anunciou o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas chineses no dia 7 de fevereiro.









Dez dias mais tarde, será a vez de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, no lançamento mundial do filme mais recente do estúdio.

Os cinemas, como outros locais de entretenimento, foram os primeiros a fechar na China durante a pandemia de covid-19.





As salas reabriram com uma limitação drástica do número de espectadores para evitar a contaminação. Porém, a retirada das restrições sanitárias no final do ano passado marcou um retorno gradual à normalidade no país e às salas de cinema.