Franquia de filmes eróticos ‘Emmanuelle’ tem nova protagonista; saiba quem é

A franquia de filmes eróticos Emmanuelle, que fez muito sucesso nas décadas de 1970 e 1980, vai ganhar um novo longa. E a atriz Noémie Merlant vai dar vida à personagem título, de acordo com a diretora e roteirista Audrey Diwan, em entrevista ao portal Deadline. Segundo a publicação, as filmagens começam em setembro, em Hong Kong, e pela primeira vez será um filme em língua inglesa.

O primeiro Emmanuelle foi lançado em 1974, na França, e ficou em cartaz por 13 anos no país, tamanho o sucesso do longa. A protagonista foi interpretada por Sylvia Kristel e a direção ficou por conta de Just Jaecki. A história mostra as aventuras sexuais da personagem na Ásia.

Noemie Merlant será Emmanuelle em novo filme sobre as aventuras sexuais da personagem-título. Foto: Reinhard Krause/Reuters

A nova versão da história será dirigida por Diwan, de O Acontecimento, e tem roteiro assinado por Diwan e Rebecca Zlotowski, de Les enfants des autres. “Meu filme vai se passar hoje em dia, Emmanuelle é uma mulher que tem quase a minha idade. Eu quis explorar a busca dela pelo prazer, o que ela representa quando já abriu um caminho na vida. Quando não estamos em descoberta, mas em pesquisa”, disse a diretora em entrevista ao Deadline.

A nova Emmanuelle, Noémie Merlant, é uma atriz francesa, que pode ser vista atualmente no filme Tár. Além disso, atuou em Retratos de Uma Jovem em Chamas” (2019), Paris, 13º distrito (2022), Jumbo (2022) e Curiosa (2020).

Merlant substituirá Léa Seydoux, que tinha sido anunciada no papel, que também já foi interpretado por Krista Allen, a mais conhecida pelos brasileiros. Durante as décadas de 1980 e 1990, os longas da franquia foram exibidos na TV aberta brasileira no Cine Band Privê, uma sessão de filmes eróticos que ia ao ar na madrugada de sábado na Bandeirantes.