Frederic Forrest, ator de ‘Apocalypse Now’ e ‘A Rosa’, morre aos 86 anos

EFE - O ator norte-americano Frederic Forrest, indicado ao Oscar por sua atuação em A Rosa (1979) e que fez parte do elenco de Apocalypse Now, morreu aos 86 anos, noticiou a imprensa americana neste sábado, 24.

O ator morreu na sexta-feira, 23, em sua casa em Santa Mônica, na Califórnia, após “uma longa doença”, conforme confirmou seu amigo e ator Barry Primus ao The Hollywood Reporter.

A atriz Bette Midler, estrela de A Rosa, também confirmou nas redes sociais a notícia da morte do ator, nascido no Texas em 23 de dezembro de 1936.

“Obrigado a todos os seus fãs e amigos por todo o apoio nos últimos meses. Ele foi um ator notável e um ser humano brilhante, e tive a sorte de tê-lo em minha vida. Estava em paz”, escreveu a atriz em sua conta no Twitter.

Forrest, que também foi indicado ao Globo de Ouro por A Rosa, ficou conhecido por interpretar Jay ‘Chef’ Hicks no filme cult Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, diretor com quem trabalhou em outras três projetos.

“Freddie Forrest era uma pessoa doce e amada, um ator maravilhoso e um bom amigo. Sua perda é de partir o coração para mim”, disse o premiado diretor, de acordo com o Deadline.

Frederic Forrest em Apocalypse Now (1979) Foto: IMDB

Depois de se especializar em artes teatrais e em estudos de televisão e rádio na Texas Christian University, Forrest mudou-se para Nova York para estudar com o ator e professor Sanford Meisner, e mais tarde tornou-se parte do Lee Strasberg’s Actors Studio.

Em 1966, começou a trabalhar nos palcos off-Broadway. Estreou nas telas em 1973 com When the Legends Die. Atuou ainda em The Conversation (1974), também de Coppola, e The Missouri Breaks (1976), de Arthur Penn.

Sua extensa filmografia inclui obras como Tucker: The Man and His Dream (1988), It Lives Again (1978), Valley Girl (1983), The Stone Boy (1984), The Two Jakes (1990), Chasers (1994), Lassie (1994), Point Blank (1998) e The Quality of Light (2003).

Sua última aparição na tela foi em 2006, no remake de Steve Zaillian de A Grande Ilusão, estrelado por Sean Penn, Jude Law e Kate Winslet.

Forrest também ganhou elogios por seu trabalho na série de televisão Quo Vadis? (1985), no qual interpretou Petronius.

Suas outras aparições na televisão incluem as minisséries Lonesome Dove e Die Kinder, além de aparecer na primeira temporada de 21 Jump Street, a série que lançou o então jovem ator Johnny Depp ao estrelato.

