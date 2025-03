Gene Hackman morreu dias após morte da mulher, revela investigador

A doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte de Hackman, disse Heather Jarrell, médica legista-chefe do Novo México, em uma coletiva de imprensa que deu mais detalhes sobre as causas das mortes.

O ator, de 95 anos, foi encontrado no chão do hall de entrada da casa do casal, ao lado de sua bengala, enquanto a sua mulher, de 65 anos, foi encontrada no chão de um banheiro, ao lado de um balcão com pílulas espalhadas. Eles só foram descobertos nove dias após o marca-passo do Hackman indicar que ele havia morrido.