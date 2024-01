Globo de Ouro acontece neste domingo; veja como assistir à premiação e aos principais indicados

Está chegando a hora de um dos principais prêmios do cinema e da TV: o Globo de Ouro 2024 acontece neste domingo, 7, com transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo streaming na HBO Max a partir das 22h.

Emma Stone em 'Pobres Criaturas' Foto: Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures

Entre os indicados, alguns já encontram-se nos principais catálogos de streaming. Para os amantes das salas de cinemas, também há opçōes de filmes em cartaz.

Confira a lista com as principais indicaçōes:

Cinema

Melhor Filme (Drama)

Anatomia de Uma Queda

O grande vencedor do Festival de Cannes e da Palma de Ouro teve sua estreia antecipada para os cinemas brasileiros para o dia 22 de janeiro. O filme narra a história de Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, que viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma isolada cidade nos Alpes. É quando acontece uma tragédia que promete mudar a vida de toda a família, principalmente de Sandra.

Assassinos da Lua das Flores

O épico de Martin Scorsese está disponível nos streamings brasileiros desde dezembro, no catálogo premium do Apple TV+, e para venda digital no Prime Video. Ainda é possível assistir também em algumas salas de cinemas do país.

O filme aborda os crimes e a vida da nação Osage após a descoberta do petróleo e a invasão de forasteiros.

Maestro

O filme estrelado por Bradley Cooper e Carey Mulligan está disponīvel na Netflix. No longa, o maestro americano Leonard Bernstein se apaixona pela atriz costarriquenha Felicia Montealegre.

Oppenheimer

Quem se lembra do meme Barbie x Oppenheimer? O filme de Christopher Nolan, que narra a história que culminou na criação da bomba atômica, foi um dos mais aguardados nos cinemas brasileiros no último ano.

O longa já não está mais em cartaz, mas segue disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Vidas Passadas

O filme coreano estreia nos cinemas no dia 25 de janeiro. A narrativa mostra o reencontro de dois amigos de infância em Nova York após duas décadas.

Zona de Interesse

Outro longa que, em breve, estará disponível nos cinemas brasileiros, a partir de 4 de fevereiro. O drama narra o complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz.

Melhor Filme (Musical ou Comédia)

Air: a história por trás do logo

O que parecia ser apenas a história de um tênis conquistou muitos fãs brasileiros. É possível assisti-lo no Prime Video.

American Fiction

A produção acompanha um romancista que está farto dos lucros com o entretenimento negro e usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao cerne da hipocrisia que ele afirma desdenhar. Infelizmente, o filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Barbie

A narrativa de uma Barbie que descobre os dramas da vida conquistou muitos fãs e decepcionou alguns (que até viraram meme). Para cantar junto I’m Just Ken, é preciso assinar o HBO Max.

Os Rejeitados

Na sinopse, um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe. Estreia nos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro.

Segredos de Um Escândalo

Duas décadas após o romance midiático virar assunto nacional, um casal é colocado sob pressão quando decidem fazer um filme contando essa história. Estreia nos cinemas no dia 18 de janeiro.

Pobres Criaturas

No filme, produzido e protagonizado por Emma Stone, Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter após morrer na era vitoriana, e precisa aprender a viver no mundo presente.

É o filme com maior atraso na estreia nacional, previsto apenas para fevereiro nos cinemas.

O Globo de Ouro também elege os melhores do ano na televisão. Confira os indicados:

TV

Melhor Série Dramática

1923

O Faroeste ambientado durante a Lei Seca dos EUA está disponível para aluguel no Prime Video.

The Crown

Uma das séries de maior sucesso no último ano, The Crown narra a história da família real e é uma produção da Netflix.

A Diplomata

Em meio a uma crise internacional, uma diplomata precisar lidar com o conturbado casamento com um político influente. Disponível na Netflix.

The Last of Us

A série, inspirada no jogo de sucesso que aborda a sobrevivência após uma pandemia apocalíptica, está disponível na HBO Max.

The Morning Show

Os bastidores polêmicos e inusitados do mundo da TV podem ser conferidos na AppleTV.

Succession

Uma das séries mais comentadas do último ano teve sua season finale em 2023, abordando as polêmicas familiares em torno da herança de um grande conglomerado televisivo. Está disponível na HBO Max.

Melhor Série (Comédia ou Musical)

Abbott Elementary

O sitcom mocumentário que se passa em uma escola pode ser conferido no Star+.

O Urso

A série, que narra os bastidores de uma cozinha com seus dramas e ansiedades (e com uma bela fotografia e trilha sonora), está disponível no Star+.

Barry

A tragicomédia ambientada em Los Angeles pode ser conferida na HBO Max.

Na mira do Júri

Os bastidores de um julgamento do júri norte-americano está disponível no Prime Video.

Only Murders In The Building

Para quem gosta de mistério, a série com Selena Gomez está disponível no Star+.

Ted Lasso

O treinador de futebol americano Ted Lasso é contratado por uma divorciada abastada para treinar a equipa de futebol inglesa AFC Richmond. Disponível na Apple TV.

Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV

All the Light We Cannot See

Baseada no best-seller de Anthony Doerr, a série está disponível na Netflix.

Treta

A produção mostra que a vingança é um prato que se come cru. Disponível na Netflix.

Daisy Jones & The Six

Narrando a história da banda Daisy Jones & The Six, dos anos 1970, a série é disponibilizada pela Prime Video.

Fargo

A série de fôlego, que aborda crônicas de engano, intriga e assassinato, tem temporadas disponíveis no Prime Video.

Companheiros de Viagem

Disponível no Prime Video e Paramount, centra-se no romance de décadas entre dois homens que se conheceram nos anos 1950.

Uma Questão de Química

A química Elizabeth Zott começa a apresentar seu próprio programa de culinária feminista nos anos 1960. Disponível na AppleTV.

