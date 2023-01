Globo de Ouro investe em Spielberg, Ana de Armas e James Cameron para recuperar prestígio

EFE - Steven Spielberg, Ana de Armas e James Cameron estão entre os artistas confirmados para a cerimônia do Globo de Ouro no retorno presencial da entrega após a polêmica de 2021.

A premiação organizada pela Hollywood Foreign Press Association (HFPA), prevista para 10 de janeiro, busca recuperar o prestígio perdido após a investigação publicada pelo jornal Los Angeles Times em 2021, quando revelou práticas de corrupção e falta de representatividade em seus integrantes.

Depois de fazer algumas mudanças e tentar corrigir seus erros, a entrega está começando a se firmar novamente porque, segundo informações da revista Variety, algumas personalidades de prestígio já confirmaram sua presença.





Entre eles, está Spielberg, autor de Os Fabelmans, junto com parte de sua equipe, incluindo a atriz Michelle Williams e o roteirista Tony Kushner.

Da mesma forma, está prevista a presença de Austin Butler, indicado por sua atuação em Elvis, a cubana Ana de Armas, que protagonizou o filme sobre a vida de Marilyn Monroe (Blonde), Jaime Lee Curtis, indicada a Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e “possivelmente” Daniel Craig, a estrela de Glass Onion: Um Mistério Knives Out.





A mídia também destacou que o diretor deste último, Rian Johnson, junto com Guillermo del Toro, que tem três indicações para Pinóquio, e James Cameron, que atualmente está quebrando recordes de bilheteria com seu filme Avatar: O Caminho da Água também passarão pelo tapete vermelho do hotel Hilton em Beverly Hills, na Califórnia.