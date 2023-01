Globo de Ouro: Quentin Tarantino, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis confirmam presença na cerimônia

EFE - O cineasta Quentin Tarantino e as atrizes Ana de Armas e Jamie Lee Curtis são mais algumas estrelas que vão participar da festa do Globo de Ouro, no dia 10, no seu regresso presencial, após o escândalo ocorrido em 2021.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) anunciou em comunicado a primeira rodada de apresentadores que farão parte da 80ª edição desses prêmios, que tentam recuperar o prestígio perdido após a polêmica sobre corrupção e falta de diversidade de sua última edição.

O cineasta no tapete vermelho do Festival de Roma, dm 2021 Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS

A lista de 11 personalidades anunciada na terça-feira é completada por Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash e Tracy Morgan.

Anteriormente, a revista especializada Variety anunciou que, entre os artistas que estariam presentes na gala após suas indicações, estava Steven Spielberg junto com parte de sua equipe que com ele trabalhou em Os Fabelmans, como a atriz Michelle Williams e o roteirista Tony Kushner.

Austin Butler, estrela de Elvis; Kevin Costner, da série Yellowstone; diretores como Rian Johnson (Glass Onion), Guillermo del Toro, que tem três indicações para Pinóquio, e James Cameron, em seu retorno como diretor com Avatar: O Caminho da Água, também estarão presentes.

A confirmação de personalidades é um alívio para os organizadores do Globo de Ouro nesta altura em que tentam recuperar o seu prestígio.

É que a associação foi apimentada por uma investigação do jornal Los Angeles Times que denunciou práticas de corrupção e tráfico de influência por parte de seus membros e também denunciou que não havia nenhum negro em um total de 87 associados.

Isso causou a rejeição da indústria, que deu as costas à última premiação, que não foi televisionada. A gala de entrega do Globo de Ouro será realizada no dia 10 de janeiro, no hotel Hilton, em Beverly Hills (Califórnia), e voltará a ser transmitida pela NBC.