Globo de Ouro vai dar prêmio a Eddie Murphy

O ator Eddie Murphy receberá o Prêmio Cecil B. DeMille no 80.º Globo de Ouro, anunciou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O prêmio honorário para o comediante e ator se soma a uma transmissão que está tomando forma após dois anos de escândalos e reações negativas que mancharam o Globo. Depois de tirar o Globo anterior do ar, a NBC transmitirá a cerimônia na terça-feira, 10 de janeiro, com o comediante Jerrod Carmichael como apresentador.

O ator Eddie Murphy Foto: REUTERS/Brad Rickerby

Em um contrato de um ano com a NBC, a premiação dos Globos está tentando voltar depois que uma investigação do jornal Los Angeles Times no início de 2021 descobriu que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo evento, não tinha membros negros e enumerou uma longa história de indiscrições éticas. Muitas estrelas e estúdios disseram que iriam boicotar o programa e, em função disso, a NBC decidiu cancelar a transmissão de 2022.

Murphy foi indicado para o Globo seis vezes antes, vencendo uma vez, por sua atuação em Dreamgirls (Em Busca de Um Sonho), de 2006. Sua indicação mais recente foi para melhor ator em comédia ou musical por Dolemite Is My Name, de 2019. Os homenageados anteriores do Prêmio Cecil B. DeMille incluem Tom Hanks, Oprah Winfrey e Meryl Streep.

Os filmes Os Banshees de Inisherin e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo lideraram as indicações para o Globo anunciadas na segunda-feira, 12. Abbott Elementary liderou os indicados da TV. l AP