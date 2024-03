Gostou de ‘Oppenheimer’ e quer conhecer outros filmes de Christopher Nolan? Veja lista

Oppenheimer é o grande favorito do Oscar 2024. O longa está indicado em 13 categorias e, de acordo com o “termômetro” representado por outras premiações de cinema, será o provável vencedor do prêmio de melhor filme, o mais importante da cerimônia, que ocorre no domingo, 10.

A produção conta a história do pai da bomba atômica, o físico americano J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy). Além da temática, o longa também impressiona pela sua qualidade técnica, e por isso o cineasta britânico Christopher Nolan deve faturar a estatueta dourada na categoria de melhor direção.

Figura estimada na indústria, Nolan – que costuma também escrever os próprios roteiros – coleciona um prolífico catálogo de filmes, mas até o momento ainda não foi reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com os prêmios mais concorridos da cerimônia.

Se gostou de Oppenheimer, conheça outros ótimos títulos da obra de Nolan para maratonar:

Amnésia (2000)

Christopher Nolan é afeito a construir suas narrativas de forma não-cronológica, gosto introduzido por ele em Amnésia, seu segundo trabalho. No suspense, acompanhamos Leonard (Guy Pearce), que sobrevive a uma tentativa de assassinato, mas perde a esposa e acaba desenvolvendo uma condição de perda de memória recente. Batalhando com a própria mente, ele embarca em uma jornada de vingança para encontrar o criminoso. O filme também apresenta ao público a orientação existencialista dos personagens de Nolan, geralmente envoltos em algum tipo de dilema pessoal.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Segundo filme da trilogia de Batman filmada pelo diretor, O Cavaleiro das Trevas é considerado um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, com Christian Bale no papel-título e Heath Ledger (1979-2008) em interpretação icônica como o Coringa – o ator recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante postumamente, em 2009, um ano após sua morte. Cansados de tentar derrotar o Batman, os chefes do crime organizado de Gotham City apostam no anárquico Coringa para desafiar o Homem-Morcego, despertando o caos na cidade. Na trama, cenas de ação espetaculares se misturam a um tom sombrio, conferindo uma profundidade rara aos filmes do gênero da época.

A Origem (2010)

Outro trabalho de Nolan que brinca com a percepção do espectador a partir de temas abstratos. Aqui, Leonardo DiCaprio interpreta Dom Cobb, um ladrão de sonhos contratado para plantar uma ideia no inconsciente de um homem poderoso. Em troca, será livrado de acusações de assassinato que o impedem de reencontrar seus filhos. Ele não atua sozinho nessa empreitada, mas com uma equipe de especialistas que conta com, por exemplo, um arquiteto de sonhos (aqui Ariadne, vivida por Elliot Page) para moldar cenários complexos. Na dimensão pessoal, Dom Cobb vive o luto pela morte da esposa (Marion Cotillard), a quem consegue encontrar no mundo dos sonhos, mas com consequências negativas. A Origem foi indicado a oito categorias no Oscar, inclusive à de melhor filme, faturando quatro estatuetas em categorias mais técnicas.

Interestelar (2014)

Apostando novamente na ficção científica, o diretor brinca com noções de tempo e espaço (com uma boa dose de emoção) em Interestelar. Em um mundo distópico acometido por tempestades de areia, um ex-piloto da Nasa (Matthew McConaughey) que virou agricultor é recrutado para uma missão espacial em busca de novos lares. Com uma tripulação à bordo da nave Endurence, a aventura envolve atravessar buracos de minhoca e descobrir que, cada hora em um planeta pode significar anos na Terra. Paralelamente, portanto, vemos a filha do piloto crescer e envelhecer, enquanto o pai faz sua viagem pelos confins do Universo. Nesse ponto, o longa vai além das teorias e mistérios do sci-fi e constrói uma bela passagem sobre amor e reencontros. Leia crítica do filme.

Primeiro filme de guerra de Nolan, Dunkirk acompanha uma operação militar britânica da Segunda Guerra Mundial que resgatou mais de 300 mil soldados aliados do cerco imposto por tropas alemãs nas praias de Dunquerque, na França. O longa narra tal episódio alternado entre as perspectivas de diferentes envolvidos: os acontecimentos na praia, no ar e no mar são fragmentados no tempo e na montagem, imergindo o espectador com maestria. Recebeu oito indicações ao Oscar – foi a primeira vez que Nolan concorreu à melhor direção na premiação. Leia crítica do filme.

