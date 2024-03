Com Lindsay Lohan e uma singela dose de fantasia, Pedido Irlandês é a mais recente aposta da Netflix no universo das comédias românticas — e já aparece entre os mais assistidos da plataforma.

No longa, Maddie (Lohan) viaja para ser madrinha de casamento de sua melhor amiga, mas com certo pesar: ela é secretamente apaixonada pelo noivo. Deprimida nas belas paisagens da Irlanda, a protagonista faz um pedido, desejando que pudesse reviver aquele amor antigo. Eis que acorda em uma outra realidade, em que ela mesma é a noiva. O cenário dos sonhos, porém, não será como Maddie esperava. Gostou de Pedido Irlandês? Conheça outros filmes disponíveis no streaming que compartilham com ele alguns elementos clássicos das comédias românticas:

Lindsay Lohan em 'Pedido Irlandês' Foto: Patrick Redmond/Netflix

Protagonista apaixonada pelo amigo... que vai casar com outra pessoa

O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997)

Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) são melhores amigos, mas já foram namorados. Resta uma esperança para os dois: eles fizeram um pacto de se casarem caso ainda estivessem solteiro aos 28 anos. Em cima do prazo, o homem anuncia que está noivo e quer que Julianne seja madrinha da união. Ela aceita, mas, descobrindo-se ainda apaixonada pelo amigo, tenta sabotar a relação e impedir a cerimônia. Clássico da era de ouro do gênero, o filme tem uma das cenas de discurso de casamento mais famosas do cinema.

Onde assistir: disponível na Netflix, no Prime Video e na Max

O Melhor Amigo da Noiva (2008)

Em uma versão invertida do filme com Julia Roberts, o cafajeste Tom (Patrick Dempsey) percebe que é apaixonado pela melhor amiga, Hannah (Michelle Monaghan), quando ela passa semanas viajando à trabalho para a Escócia. Quando volta, está noiva de um escocês charmoso e abonado, e quer que o amigo seja sua “madrinha”. Tom, é claro, aceita, mas com o plano de destruir a relação da amiga e convencê-la de que eles dois são o verdadeiro par ideal.

Onde assistir: disponível para aluguel (a partir de R$6,90) e compra (R$24,90) na Claro Video, na Amazon e no Apple iTunes

Simplesmente Acontece (2014)

Alex (Sam Claflin) e Rosie (Lily Collins) cresceram juntos. As surpresas que chegam junto com a vida adulta, porém, vão afetar a relação: ele é aprovado para cursar a faculdade nos Estados Unidos; ela engravida por acidente, após um lance casual com um rapaz. Com o passar dos anos, Alex e Rosie percebem estar apaixonados um pelo outro, mas o timing nunca colabora. Entre encontros e desencontros, eles se casam com outras pessoas, mas nunca se esquecem.

Onde assistir: disponível no Prime Video e no Globoplay (com pacote Telecine)

Paisagens de tirar o fôlego

Casa Comigo? (2010)

Se ficou encantando pelo cenário estonteante de Pedido Irlandês, outra boa pedida é Casa Comigo, também ambientado na Irlanda. Na trama, Amy Adams vive Anna, uma mulher cansada de esperar por um pedido de casamento. Ela decide viajar até Dublin para encontrar o namorado em um congresso e pedir sua mão no dia 29 de fevereiro — a tradição local diz que o homem, nessa data, deve aceitar. Após problemas técnicos com o avião, Anna vai parar em uma charmosa vila costeira, onde convence Declan (Matthew Goode), que trabalha em um bar, a levá-la de táxi até a capital. Durante o caminho, os dois serão surpreendidos por diversos contratempos e aventuras. Inevitavelmente, eles acabam se aproximando.

Onde assistir: disponível no Prime Video, na Max e no Globoplay (com pacote Telecine) Sob o Sol da Toscana (2003)

Uma vista mais clássica das comédias românticas: a Itália. No filme, a escritora Frances (Diane Lane) desembarca na Toscana para tirar férias de sua realidade: divorciada do marido infiel, ela está deprimida. Ao passar pela pequena cidade de Cortona, ela acredita receber um sinal e acaba adquirindo uma propriedade. Com a nova motivação de reformar a casa, Frances acaba conhecendo figuras peculiares que lhe recebem de braços abertos, e o amor bate à porta novamente.

Onde assistir: disponível na Netflix e no Star+

Cartas para Julieta (2010)

Em uma viagem para Verona, na Itália, Sophie (Amanda Seyfried) visita a Casa de Julieta e conhece um grupo de mulheres que respondem cartas deixadas por pessoas de todo o mundo no famoso ponto turístico. Ela fica fascinada ao encontrar uma mensagem escondida no muro da casa por décadas, e finalmente escreve de volta, curiosa sobre o que z com aquela história de amor. Incentivada pela lembrança, Claire (Vanessa Redgrave), autora da carta e agora uma senhora, vai até Verona com o neto, o durão Charlie (Christopher Egan), e convida Sophie para acompanhá-la. Em meio às belas paisagens da Toscana, Sophie vai se aproximar de Charlie, enquanto Claire chega cada vez mais perto de rever seu antigo amor.

Onde assistir: no Prime Video e no Globoplay (com pacote Telecine)

Acordando magicamente em uma realidade alternativa

De Repente 30 (2004)

Pedido Irlandês não foi o primeiro filme a explorar a receita Lindsay Lohan + troca de vida. Anos atrás, Sorte no Amor apostou nos mesmos elementos. Ashley (Lohan) leva uma vida bem-sucedida e cheia de sorte até que, em um baile de máscaras, beija um rapaz azarado. Tudo começa a dar errado na vida dela, enquanto Jake (Chris Pine) experimenta pela primeira vez uma lufada de sucesso.

Onde assistir: disponível no Star+ e na Max

Sexta-Feira Muito Louca (2003)

Seguindo premissa semelhante, com Jamie Lee Curtis como ingrediente especial, Sexta-Feira Muito Louca virou um dos mais populares filmes da Disney nos anos 2000. A adolescente Anna (Lindsay Lohan) e a mãe Tess (Curtis) vivem em pé de guerra até que, graças a um biscoito da sorte chinês, elas trocam de corpo e, consequentemente, de vida. Quando assumem o papel uma da outra, mãe e filha serão obrigadas a se entender na marra, enquanto navegam por diversas confusões hilárias.